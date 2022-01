Finalmente, sin ganadores en Pre Cosquín 2022 -ayer se supo que lamentablemente no pudieron sortear la ronda final (ver aparte)-, sin artistas contratados y sin presencia este año en Postales de Provincia-, la 62da edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se llevará a cabo del 22 al 30 de enero, tendrá sólo un número que pondrá a San Juan en la vidriera festivalera más resonante de la temporada, y gracias al pase que consiguieron en 2020 cuando resultaron destacados en los espectáculos callejeros. Se trata de Los Hermanos Videla, y que en realidad no sólo serán los únicos embajadores provinciales sino también de toda la región, ya que el resto de las provincias atraviesa similar situación, cada una con sus bemoles. Si bien la dupla acompañada por un gran equipo de músicos buscará poner a la Cuyanía en lo más alto, lo cierto es que no deja de llamar la atención la magra presencia de la música y de la danza de la región en el convocante Festival Nacional, un lamento de larga data al que hoy se suma una edición más.



El tema viene dando debate hace tiempo, con conjeturas variadas que en líneas generales se ubican de uno y otro lado de la Plaza Próspero Molina. El sector que hace mea culpa considera que hace falta, desde cada provincia y en toda la región en conjunto -y con intervención oficial- un trabajo sostenido y una decidida campaña de difusión previos, a nivel nacional y luego en esas importantes plazas festivaleras, para instalar poco a poco a sus artistas y a su música y danza. Pero tampoco faltan quienes consideran que la organización del Festival, además de brindar estas valiosas instancias competitivas para nuevos valores -donde la suerte no deja de ser un factor determinante- y las Postales de Provincia (este año sólo hay siete: Santa Cruz, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Río Negro), debería velar para que cada año lo más granado del folclore de todo el país desfile por el Atahualpa Yupanqui, agitando la bandera federal. Demás está decir que sobran en Cuyo artistas de estirpe, de distintas generaciones y con variados estilos, que holgadamente están a la altura de la circunstancia; y si de muestra basta un botón, bien podría ser el 1er Festival San Juan celebra la Cuyanía, que se hizo en noviembre pasado en el Auditorio Juan Victoria. Pero... En medio vuelven a aparecer aquellos estigmas que, aún sin asidero, tiran para atrás: que el folclore cuyano no vende a nivel nacional, donde los ritmos norteños ganaron terreno; que no es festivalero, que la tonada es aburrida y que el gato y la cueca no son tan populares en el país, que se quedó en el tiempo en cuanto a las puestas... en definitiva que el folclore cuyano no suma a la hora de cortar boletos, tal pareciera ser la consigna.



Tema complejo, DIARIO DE CUYO pidió opinión a Pocho Sosa, mendocino reconocido a nivel nacional, con casi 60 años de trayectoria, uno de los pilares del Nuevo Cancionero, protagonista del Festival de la Cuyanía y que además fue jurado en música en este 50mo Pre Cosquín. "Siempre digo que el folclore cuyano está muy vapuleado, en varios lugares nos han dicho 'no canten tonadas porque nos tiran el festival abajo'", se quejó el artista, quien sin embargo se sorprendió de ver en Pre Cosquín a nuevos valores de otras regiones haciendo folclore cuyano. "Fueron como 6 u 8, de La Matanza, Buenos Aires; de Gálvez, Santa Fe; un grupo de Resistencia, Chaco, hizo Mi amor en una tonada, del Negro Villavicencio; y un ballet folclórico arrancó con una tonada de Jorge Viñas... Y la gente espontáneamente respondió... Entonces uno dice ¡¿Cómo puede ser!?", señaló. "Para mí lo que hace falta es difusión, en el país entero, yo lo siento así... Nos merecemos ser mejor tratados en los festivales", concluyó, no sin mencionar que con esta nueva comisión de Cosquín quizás haya nueva esperanza para el folclore regional.

Seguir trabajando

En las Bodas de Oro de Pre Cosquín, San Juan llegó a la final con Dúo Torzal (dúo vocal), Trío Los Barros (conjunto vocal), Joven Cantor (canción inédita de Nicolás Olivieri), Cía. Riveros-Luna (conjunto de danza) y Emiliano Zárate (solista de malambo). Además, Los Gallos compitieron en malambo por la sede Laboulaye (Córdoba). Aunque con destacadas actuaciones, no pudieron lograr el pase al Festival esta vez. Al respecto, Celia Soler, directora de Acción Territorial y delegada de Pre Cosquín, dijo a DIARIO DE CUYO que "las sedes que participan son más de 70. San Juan está entre las que llegaron a la final en cinco rubros de ocho iniciales, un número muy importante. Las mayoría de las propuestas presentadas son muy cuyanas, en música y en danza, como es el caso de la Compañía Riveros-Luna que aporta un ángulo nuevo para reinterpretar una historia tan territorial como es la de Deolinda Correa. Llegar a una final con propuestas muy sanjuaninas y ser elegidos para estar a la altura de los mejores de la escena folklórica del país, habla de la calidad de los creativos e intérpretes sanjuaninos y del llamado a seguir trabajando". La funcionaria agregó que "el proceso para llegar a la final de un Pre Cosquín es muy arduo, tanto en el Ministerio de Turismo y Cultura como en los artistas, por lo tanto siempre se va a inclinar la balanza hacia lo positivo, todos volvemos atravesados de una experiencia que nos hace volcar nuevos contenidos a nuestras áreas de trabajo. No puede ser para menos luego de tomar contacto con 140 participantes de todo el país en dos noches. Es una riqueza inigualable".

>> ENTREVISTA

Pocho Sosa

"Seguiremos luchando"



- No hubo ganadores cuyanos en Pre Cosquín...

- No, pero de San Juan y San Luis pasó a la final gente interesante, Los Barros estaba muy bien puntuado, quedaron segundos pegaditos, pero bueno... De 170 quedaron 70 y de esos había que elegir 12 de distintos rubros. Y estoy muy enojado con los mendocinos porque no se presentaron, sólo un ballet de Junín. No hay nada que los motive, tenemos valores importantes, pero también está esto de que se tienen que costear todo, porque Cosquín no les ayuda con nada, y se genera ese problema económico...



- Con eso se redujo aún más la presencia cuyana en el Festival.

- Sí, es cierto... El sueño de todo artista folclórico es llegar a Cosquín.



- Pero además tenemos muy buenos artistas para que convoquen, ¿no le parece?

- Por supuesto, tenemos voces magníficas, autores muy interpretados en otras provincias... Falta esa gente que tiene derecho a ser escuchada en vivo y no sé por qué no la llaman. Y me da bronca...



- ¿Tendría que reconsiderar la organización velar por una representación federal?

- Eso debería ser. Pueden haber novedades el año que viene, porque he planteado la posibilidad de llevar una farra cuyana, con un pequeño seleccionadito mendocino de guitarra, porque noté que cuando arrancás con un punteo de tonada, la gente reacciona bien, será que está cansada de tanto chamamé y chacarera... Me pidieron que mandara por escrito la propuesta. Veremos, seguiremos luchando.