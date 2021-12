En la gala de eliminación de este domingo en “Masterchef Celebrity 3″ seis concursantes muy queridos se disputaban continuar una semana más en el reality culinario. Es por eso que Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Juariu, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y Paula “Peque” Pareto dejaron lo mejor de si mismos para ganarse un lugar en la siguiente semana.

Los participantes tuvieron como principal tarea cocinar un plato libre con la única condición de crear una versión de ravioles fritos y otros hervidos. Para ello contaron con tan solo 70 minutos para completar el desafío.

Una de las particularidades de la noche fue que Vicky Braier, más conocida como Juariu, acudió a la gala con un look similar al de Charlotte Caniggia y se autodenominó como “Juariu Nannis”, hija de Mariana Nannis, algo que, según la participante, es su sueño.

Tras el momento de preparación y posterior devolución, fueron curiosamente las dos participantes quienes fueron catalogadas por Damián Betular, Germán Martitegui y por Donato de Santis como los peores platos de la noche, por lo que una abandonaría la cocina más famosa del país.

Ante una decisión determinante, los cocineros transmitieron su veredicto: “La cocinera que hoy abandona la cocina de Masterchef Celebrity es Juariu”, indicó el jurado. La stalker de famosos entre lágrimas no podía creer que le tocara despedirse en esta instancia: “No lo puedo creer. Me mandé una cagada pero no puedo entender que me estoy yendo. Me duele irme”, dijo Juariu llorando al despedirse.

“Es muy difícil despedirte hoy pero nos vamos a quedar con lo bueno que hiciste hoy”, le dijo Damián Betular a la influencer que no podía parar de llorar. Por su parte, Germán Martitegui agregó: “Cocinás muy bien. Todas las veces que cocinaste bien estabas conectada con algo que te emocionaba”. De esta manera Braier se convirtió en la séptima eliminada del certamen.