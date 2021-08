El reconocido cantante y compositor argentino Miguel Mateos celebrará 40 años con la música con un show presencial que realizará el 9 de octubre próximo en el teatro Gran Rex, en el que hará un repaso por las canciones más destacadas de su vasto repertorio.



En esta oportunidad, el músico hará un recorrido por su historia, que va desde su presentación masiva en sociedad como apertura de los míticos recitales de Queen en febrero de 1981, hasta este presente que lo encuentra activo con su último álbum “Undotrecua” nominado al Grammy Latino.



“40 años” es el nombre del show que el cantante presentará primero en la sala de la avenida Corrientes 857 y luego en las principales ciudades del país, como una forma de agradecimiento al público fiel que lo siguió durante tanto tiempo y a las nuevas generaciones que buscan descubrir el poder escénico de Mateos.



Fue líder de Zas, uno de los grupos más emblemáticos en los años 80 tanto del rock argentino como del rock en español, y uno de los más representativos de la movida conocida como rock en tu idioma que revitalizó la escena del rock en toda Latinoamérica.



Este reencuentro con sus seguidores será una oportunidad para repasar los grandes hitos de su carrera, entre los que se cuentan su primer single “Va por vos, para vos”; temas como “Huevos”, “Tirá para arriba”, “Obsesión”, “Cuando seas grande”, “Llámame, si me necesitas”, hasta el presente de “Undotrecuá” con su homenaje al rock argentino de “El nacional” o la balada “El menos complicado de los hombres”.



“Lo único que hay que imaginar es lo que no existe, me dije a mi mismo hace 40 años, entonces nos propusimos construir una carrera, con algunos fundamentos y esa pequeña dosis de locura tan necesaria para mantenernos alerta a lo largo del tiempo”, dijo Mateos.



Y agregó: “A causa de ello tengo inolvidables recuerdos del pasado que se confunden con maravillosas visiones del porvenir. A causa de ello, cada noche antes de irme a dormir, detengo todos los relojes. Y cada mañana al despertar los hago andar de nuevo”



Las entradas para asistir al show pueden conseguirse en ww.ticketek.com.ar.