Sol Perez: - Para Milei todos los gobiernos son un desastre porque no hay Estado. Dice que cuando no haya un Estado vamos a estar muy bien



Milei: - Las opiniones las puedo dar yo mismo



Bossi: - Veni a cocinar Milei



Milei: - No, yo solo me ocupo de lo que entiendo@JMilei pic.twitter.com/vOPA1XpE0c