Una nueva gala en busca de talentos se vivió el lunes en La Voz Argentina (Telefe). En medio de una noche de emociones, con participantes que lograron convencer al jurado y se sumaron a sus equipos, también ocurrió un tenso momento cuando Ricardo Montaner le hizo una devolución a una joven.

Jimena Jans, de 25 años y oriunda de Capitán Sarmiento, se presentó en el escenario para interpretar “Chacarera de un triste”. Después de finalizar el tema, y sabiendo que no había sido elegida por ningún coach, el intérprete de “Me va a extrañar” le preguntó: “¿Cantar para ti es un sueño o una realidad? ¿Vives del canto?”, a lo que la chica respondió: “No, pero amo hacerlo. Estudié Licenciatura en Fonoaudiología y canto cuando hay alguna peña y me invitan. Ahora estoy terminando la tesina de mi carrera y además soy niñera”.

Después de escuchar esta presentación personal, Montaner le dio su opinión sobre la performance donde además argumentó por qué él no la eligió para su equipo: “Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es una plataforma mundial, yo siento que es porque tomó una decisión. Y yo siento que tú no la has tomado, eso trascendió y nos dimos cuenta cuando te escuchábamos”.

Sin dejar ahí su devolución, el artista le dejó un consejo que para muchos en las redes fue tomado como un duro comentario: “Debes pensarlo y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante y que esto no sea un Plan B sino que sea el A”. Si bien la chica asintió con la cabeza, no le respondió nada.

En la misma línea se mostró Soledad Pastorutti al tomar la palabra y señalarle: “Prestá atención a lo que dice la letra, que empieza diciendo ‘¿para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Eso es un sufrimiento y hay que transmitirlo. Es la única observación que te hago, pero agradezco que hayas traído nuestra música al programa”.

Y, para que la joven no se vaya triste por haber quedado fuera de competencia, la cantante oriunda de Arequito le dio una palabra de aliento: “Vas a volver seguro”.

Cuando Jimena se retiró del escenario y se abrazó con una amiga que la acompañó a la audición, entre lágrimas expresó: “Fueron muchos los nervios, pero estoy muy feliz de estar acá. La verdad es que para mi es un sueño”.

Para cerrar el programa, La Sole desde su lugar de jurado cantó un fragmento de la chacarera que eligió la participante y se llevó la ovación de sus compañeros y del público presente en el estudio.