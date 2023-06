Morena Rial estuvo invitada a LAM (América, a las 20), el ciclo que conduce Ángel De Brito. Allí, la hija de Jorge Rial declaró que no tiene diálogo con su padre desde que él volvió de Colombia, donde sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte. De hecho, su corazón se detuvo durante diez minutos y tuvo que ser reanimado.

La entrevista a Morena, de 24 años, venía sin sorpresas mientras le pidieron que relatara cómo había sido la dura situación que atravesaron ella y su hermana Rocío, de 23, al enterarse de que su padre estaba grave en una clínica de Bogotá. "Nos dijeron que no sabían si él pasaba la noche", recordó More.

Pero, de pronto, llegó la pregunta que desató su sinceridad total. "¿Cómo lo ves ahora a tu papá?". "Espero que se cuide": ésa fue la lacónica respuesta de Morena.

Cuando quisieron saber si antes del infarto en Colombia, Jorge Rial no se cuidaba a pesar de ser un enfermo cardíaco y padecer hipertensión, Morena se despachó: "El problema era que él no se hacía controles -dijo-. Pero yo soy la hija, no soy la madre. Así que no sé si toma medicación. Supongo que sí...".

"¿Y con las comidas se cuidaba?", le insistieron. "Con las comidas... Cuando comemos asado, él come chorizo... Yo no creo que sea al go que puede comer. Y además, toma mucho café. Pero es difícil cambiar a una persona de sesenta y pico de años", se resignó Morena.

More Rial: "Me fui de mi casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer, que me echó"

Asombrados por lo que escuchaban, en LAM le consultaron a Morena Rial sobre los hábitos de su padre: "¿Pero ahora tampoco cambió después de haber estado 10 minutos muerto?". Sin vueltas, ella respondió: "No sé, porque estoy un poco distanciada. Desde que vino de Colombia, no tengo diálogo con él. Pero ya va a pasar. Hay cosas que a mí no me gustan de él y cosas que a él no le gustan de mí".

"Vivimos peleando, en realidad", agregó Morena. "Yo tengo mi vida. Yo me fui de mi casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer, que me echó", disparó la hija de Jorge Rial contra Agustina Kämpfer quien en aquel momento era la pareja del ex conductor de Intrusos. "Yo no la aguantaba -recalcó-. Tiene malas vibras. Y el tiempo me dio la razón...".

Cuando intentaron que volviera a hablar sobre la situación actual de su padre, Morena reiteró: "No tengo diálogo". Y explicó cuál fue el motivo por el que se distanciaron.

"Mi papá se enojó por todo el quilombo del hotel y San La Muerte y las velitas...", sintetizó, en referencia a la acusación que hubo contra ella porque, supuestamente, habría causado destrozos en un hotel de Córdoba en medio de un rito satánico, hecho que ella niega hasta hoy.

Tras reconocer que si bien no está de novia, "tengo algo en Córdoba, pero estoy distanciada", Morena afirmó: "Mi papá no quiere que yo vaya a Córdoba. Ése es un gran problema, porque yo amo Córdoba. Pero él ya lo logró, porque ahora estoy viviendo en Buenos Aires. Igual, con mi hermana, tampoco me hablo. Y tengo pocas amigas, porque cuando pueden, te la dan por atrás".

Morena Rial: "En Colombia, yo no sabía qué decir ni qué hacer, estaba a la deriva"

En el comienzo de la entrevista, Morena Rial recordó cómo fue el el momento en el que ella y su hermana, mientras almorzaban, se enteraron de que su padre había sufrido un infarto en Colombia.

Dijo Morena: "Nos pasó un teléfono de contacto (el de su pareja, María Del Mar Ramón, que estaba con él en Bogotá). A mí no me pareció normal, pensé que estaba pasando algo. Y al rato, en un audio, nos contó que le había dado un infarto. 'Estoy pasando un infarto', dijo, y se rió, porque él se toma todo a risa".

"Mi papá dijo que no hacía falta que fuéramos a Colombia -siguió Morena-. Así que yo me estaba yendo a Córdoba cuando, de repente, mi hermana me llamó para avisarme que todo había empeorado y que había que viajar. Nos dijeron que a mí papa le había dado un paro cardíaco y que no sabían si pasaba esa noche".

"La chica de la agencia de viajes nos arregló todo. Nos subimos al avión sin saber qué podía pasar. Cuando aterrizamos, yo tenía miedo de encender el teléfono y que me dijeran que mi papá estaba muerto... Y yo pensaba '¿Qué hago con mi papá muerto en Colombia?'".

"En Colombia, nosotras desconocíamos todo. Yo no sabía qué decir ni qué hacer, estaba a la deriva. Yo no conocía a la pareja de mi papá. La chica, copada, pero la situación era tensa".

Ante la pregunta de si tiene celos de su padre, Morena Rial contestó: "A mí ya no no me importa lo que haga. Ya está".