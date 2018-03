Morena Rial pasó otra vez por el quirófano para hacerse una cirugía reconstructiva. Es la segunda vez que se somete a una operación de este tipo. Ya lo había hecho en noviembre de 2017, más de un año después de haberse hecho un bypass gástrico.

En Instagram, More compartió una historia en la que se la ve antes de la intervención, junto a su novio, su cuñado y una amiga. "Vamos por otra más. Gracias por estar", les dijo.

El novio, Facu Ambrosioni, le dedicó un dulce posteo para acompañarla en este momento tan particular. "Otro día importante en tu vida, mi amor y acá voy a estar para acompañarte y apoyarte en todo lo que te propongas. Sé que sos muy capaz de lograr todo como ya lograste mil cosas y vamos por más que lo vas a lograr. Gracias por todo amor, ¡¡sos mi vida!! No te quiero perder por nada en este mundo, pase lo que pase siempre a tu lado mi amor. Vamos", le dijo.

More respondió con un comentario: "¡Te amo amor de mi vida! Gracias por estar, gracias por todo, por cuidarme, amarme y ser mi novio, te amo con locura. Vamos a lograr mucho más juntos ❤️❤️❤️".

"Es un complemento de la última operación. Una reparatoria que estaba programada", le dijo Jorge Rial al portal Teleshow. La intervención anterior fue en noviembre de 2017. El bypass gástrico se lo hizo en 2016.

Morena lleva bajados 45 kilos y se la ve muy cómoda con su nueva figura. Ahora se anima a mostrar su cuerpo en fotos que publica en las redes sociales. Incluso, está pensando en la posibilidad de aceptar la propuesta para ser parte del Bailando 2018. "Puede ser, pero se genera mucha exposición y eso no es lo que más me gusta. De todos modos, no lo descarto", dijo recientemente.