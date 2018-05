More Rial sorprendió a todos con fuertes publicaciones donde no hablar bien de su padre Jorge. Después de que el conductor de Intrusos manifestó su intención de no hablar del tema públicamente, su hija realizó nuevos posteos polémicos.

En el primero, parece hablarle directamente a su hermana Rocío: “Sabés muy bien como nos cagaban a palos, y él no nos defendió nunca. Dos veces nada más se metió, 11 años cagándonos bien a palo. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y encima pagarle por su trabajo. ¡Qué clase de padre es ese!”, inició.

Continuó con críticas al trabajo de su padre y su actual novia Romina Pereiro: “¡Sigan arruinando vidas! ¡Yo no pertenezco más a esa familia y ya te lo deje saber el otro día!Sean felices Rial, y que la vida les de todo lo que se merecen y lo que no también. ¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora, como la anterior”.

En otro post, se refirió en forma crítica a la autobiografía de Rial y sumó otra acusación: “Voy a escribir mi libro, sin mentiras, sin esconder cosas y sin quedar bien. ¡Y todos van a caer! ¡A la corta o a la larga! Y eso de que no me responder. No me responde por cámara porque no le conviene, sino que muestre los audios el desquiciado y como me trato este último tiempo”.