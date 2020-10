Una situación inesperada se vivió este miércoles por la noche al aire del Cantando 2020. Mientras le daba su devolución a Floppy Tesouro y Pablo Turturiello, Moria Casán recordó el paso de Ricky Martin por la pista del Bailando y...¡habló pestes de él! Para colmo, Nacha Guevara se sumó a las críticas y aseguró que fue re antipático. ¡Que no se entere!

"Ricky Martin cuando vino al Bailando yo digo 'este pibe está jibarizado, hay que darle vitaminas'. Con una remerita negra y hasta parecía que faltaba aseo", disparó La One para sorpresa de todos.

"No estoy de acuerdo", acotó Laurita Fernández, algo nerviosa. Y Moria continuó: "Yo digo 'pero este chabón se bajó del avión'...el aspecto no era de limpito".

"Estaba divino Ricky ese día que vino, estaba un poco de malhumor, eso sí", comentó Ángel de Brito.

"Ojalá hubiera cantado como ellos (como Floppy y Pablo)", osó decir la jurado. Y criticó al boricua por haber cantado sobre la pista: "Un afano", sentenció.

Como si eso fuera poco, Nacha intervino y lanzó contra el exitoso cantante: "Re antipático además. Me acuerdo que vino Bisbal y era tan gentil, tan educado, tan simpático".

"Yo me acuerdo que las dos hablamos del aspecto", insistió Moria. "No vamos a pretender que vengan como los chicos (tan lookeados como los participantes) pero con una remerita y una cosita hasta parecía sucito, tipo me bajé del avión y tengo tufito. Faltaba agua y jabón, papi. No me dio aroma".

"Son de lo peor ustedes dos, la verdad", cerró el tema el conductor, resignado.

Fuente: Pronto