Después del debut del vinilo en el tradicional escenario La Scala de San Telmo, el Quinteto Escolaso, "Piazzolla de Cámara", tendrá su estreno en el escenario sanjuanino del Auditorio del Museo Provincial Franklin Rawson con un concierto para cuerdas y bandoneón imperdible para los amantes de la buena música.



Esteban Calderón (bandoneón), Alex Zuzuk y María Eugenia Trigo (violines); Rayna Diankova (viola) y Vesselin Yanakiev (violoncello) ajustan los detalles para el espectáculo gratuito que ofrecerán este próximo sábado con las piezas correspondientes a la suite Lumiere (Lado A) y la suite Troileana (Lado B), con arreglos que hizo el propio bandoneonista quien dirige este conjunto.



Las expectativas son muy altas, luego de la experiencia en Buenos Aires. Además, el contenido del disco -es el primer álbum publicado por la agrupación- tiene buena aceptación entre los usuarios de Spotify y cerca de 300 replicas del longplay fueron distribuidos en diferentes ámbitos. El trabajo desarrollado por el quinteto ha sido arduo y contó con una entrega total, tanto desde lo artístico, como en lo técnico. Como el proceso de grabación tuvo lugar en el auditorio del museo, el primer concierto merecía tener este escenario como forma de agradecimiento.



"La presentación de este repertorio en La Scala de San Telmo, con músicos de Buenos Aires y con Tito Oliva, fue muy bueno, la gente nos recibió muy bien. Ahora presentamos el disco completo, es un repertorio adaptado para esta formación que es novedosa, el público se encontrará con obras de un repertorio muy lindo, difiere de la música original grabada por Piazzolla, esta versión será más acústica que electrónica, pero lo bueno que tiene Piazzolla, que es considerado como un músico tanto clásico como popular y cuya música lo interpretan tanto orquestas sinfónicas, conjuntos de cámara como grupos de tango. Por eso, este grupo asume esa bipolaridad musical de lo clásico y lo popular", sentenció Calderón.



Los músicos que integran el quinteto son los principales solistas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Aunque tuvo varios recambios, el motor principal de la agrupación es la música de Astor.



"Fue por la iniciativa de Esteban. Hace tiempo se arreglaron estas suites que, originalmente, no son para un conjunto así de cuerdas. Este grupo tuvo muchas transformaciones desde que empezamos. Tocamos mucho en San Juan como en Mendoza y apareció la posibilidad de grabar este disco", contó Vesselin. La posibilidad de tocar y escuchar el material elaborado, como buen vinilo hecho de calidad, le generan a los músicos múltiples sensaciones. El retorno al longplay es algo único que sólo ellos pueden describirlo. "Con el vinilo tengo una sensación ambigua, por un lado me siento en el pasado, parecía que nunca volvería y también en el futuro. Vi por las principales calles europeas en un viaje que hice, cómo se venden discos y tocadiscos, la moda del vinilo vuelve. Todavía no llegó aquí, pero en cinco o diez años más adelante tendremos esa tendencia", dijo el chelista.



Rayna Diankova, por su parte, está entusiasmada por el debut de este concierto dado el favoritismo que la moviliza por la obra de Piazzolla: "Es una linda experiencia esta producción. Me gusta la música de Piazzolla, profundicé mucho en el estudio del compositor y encontré unas conexiones muy interesantes con Bach. Es una estructura atractiva, como Fuga y Misterio. Creo que se trata de música contemporánea y bien argentina. Tengo muchas expectativas de disfrutar de este concierto y que el futuro sea muy iluminado donde el público la disfrute también".



Después de este espectáculo para todo público, el quinteto volverá a Buenos Aires en otro lugar icónico de la escena porteña, Café Vinilo, el próximo 16 de agosto.





DATO



Quinteto Escolaso. Presenta "Piazzolla de Cámara" en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Libertados 862 oeste). Entrada libre y gratuita. Sábado 10 de agosto a las 20.



