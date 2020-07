La impunidad de las redes sociales hizo que un seguidor le envíe a Nati Jota un agresivo mensaje con explícito contenido de índole sexual. La periodista no dejó pasar el episodio y aprovechó sus redes para hacer un extensivo descargo sobre el ciberacoso, que dejó pensando a más de uno.

“Gracias put..., putit... reventada, me ahorco el ganso viendo las fotos tuyas hija de put...”, fue la respuesta que recibió la periodista a una storie que publicó en su cuenta de Instagram por el día del camarógrafo que fue el lunes 29 de junio.

Aunque podría haberlo dejado pasar, cansada de estas reacciones decidió exponerlo con un reflexivo texto que cobró gran notoriedad. “¿Sabés por qué subo esto? porque es horrible, es incómodo y sabés porque lo es? porque es demasiado real”, comenzó su descargo.

“Pienso que por primera vez, algunos que no entienden al feminismo y el por qué andamos con el ‘machirulo esto y aquello’, quizás se acerquen más a lo que nos hacen y sentimos. Esto es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras, es solo un modo que tienen de exteriorizar de una concepción que tienen nuestra, de lo que somos y merecemos”, siguió sobre la grabación en la que se escuchaba a dos hombres.

Todavía impactada por el nivel de agresividad del mensaje, siguió: “Impresiona porque no solo son palabras, en un audio, tiene un tono de voz que todavía evidencia más la impunidad de hablarnos así, el lugar en el que para ellos estamos, el grado de violencia, odio, y enojo con nosotras, conmigo. ¿Por qué? , ¿que hicimos? ¿que hice?”.

Dirigiéndose a sus acosadores y a todas las personas que alguna vez estuvieron ese lugar, pidió: “Escuchalo de vuelta, yo no pude escucharlo más de dos veces. ¿Te incomoda? esto pasa todo el tiempo expresado en millones de formas. ¿Ahora entendés por qué estamos tan enojadas?”.

Aunque muchos le pidieron que diera a conocer el nombre de la persona que había mandado el mensaje, Nati explicó por qué prefirió no hacerlo: “¿Que suma? ¿Él va a aprender porque le lleguen tres millones de puteadas? No. ¿Yo me voy a sentir mejor por que lo agredan? Tampoco. Elegí responderle pidiéndole por favor que reflexione, tiene 21 años y todavía me queda una esperanza. No me enojo, me da pena y bronca, porque este pibe no es UN pibe, es producto de una sociedad enferma. Es una consecuencia de lo que avalamos y dejamos pasar tantos años. Ojalá escuchando esto se despierte algún otro y eso arme la cadena”.

“Suena bruto, pero esta es la misma manera que tienen de vernos los que nos violan y nos matan. Ahora te libero, no lo escuches más, pero seguro te haya quedado retumbando, como a nosotras las que seguimos y todos esos nombres que ya no están”, cerró la influencer.