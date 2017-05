Luis Fonsi dijo a Forbes que postergará su nuevo sencillo para cuando pase el éxito de "Despacito", el tema que grabó con Daddy Yankee, que es furor mundial. "Siempre me preguntan '¿qué tiene esta canción?'. Sinceramente no lo sé, y eso es lo que me gusta de la música", dijo el cantante de 39 años. "Desde que salió ha sido una gran sorpresa. Siempre supimos que era una canción poderosa y que tenía todos los ingredientes para ser una canción pegadiza, pero nunca pensamos que se convertiría en esto", declaró.