En la renovación de cartelera, llega hoy a las salas locales No te preocupes cariño, un sonado estreno que tiene la firma de la ascendente realizadora Olivia Wilde. Se trata del segundo proyecto como directora de esta actriz, que fue estrenado en el último Festival de Cine de Venecia en medio de una gran expectativa... colmada para algunos, no tanto para otros, pero que de ningún modo pasó inadvertido. Se trata de un filme de amor y suspenso protagonizado por Harry Styles (ex One Direction) y Florence Pugh, sobre una pareja que tiene una vida perfecta en un lugar idílico... hasta que la verdad sale a flote. Una historia que algunos han calificado como "perturbadora".



Pero, hay que decirlo, mucha de la atención que concitó tiene que ver con el escandalete que tuvo detrás: el romance entre Wilde y Styles, las críticas al comportamiento de ambos por parte de Pugh (que tiene en la peli ardientes escenas con Styles) y hasta las ríspidas declaraciones de Shia Labeouf, quien terminó fuera del set, algunos dicen que por propia decisión, otros que fue separado por mal comportamiento. Como sea, un condimento que, señalan, sumó a la taquilla.