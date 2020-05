El próximo lunes, jornada patria, Los Nocheros harán su debut en formato online y unplugged, a las 19, con todas las canciones de "Con el alma", álbum que marcó la transición hacia el costado pop romántico que acentuaron en sus posteriores producciones (su lanzamiento fue en 1994 con Jorge Rojas como parte del conjunto, hasta que en 2005 inició su carrera solista). Como puntapié de un ciclo en el que recorrerán cada uno de sus discos en funciones mensuales; Kike dialogó con DIARIO DE CUYO, desde Salta. Allí, en un quincho que ambientó en su casa; él junto a su hermano Mario, su hijo Álvaro y Rubén Ehizaguirre arrancarán con el primero de los shows acústicos, a la expectativa de la reacción del público desde sus hogares.





- ¿De qué se trata esta iniciativa?



- Será con interacción, antes y después del show, y así nos comunicaremos hasta fin de año con la gente. Este streaming tendrá el condimento de que llegará a todo el mundo, podrá verse en la tele, en un celular, o en la compu, con un link de acceso. Nos estamos preparando con mucha incertidumbre, no técnicamente porque estamos muy bien asesorados y amparados. En definitiva será un unplugged. Aquí se habilitaron las reuniones de hasta 10 personas, así es que estamos sobrados. Saldremos desde un quincho equipado con luces y sonido, con todo los cuidados, según los protocolos.



- ¿Con qué concepto surgió y por qué en tu casa?



- Las videollamadas, Zoom o Instagram Live, son buenas herramientas para comunicarse, pero no para lo artístico, no nos pareció para nada para estar cobrando un ingreso en ese formato. De esta manera, con un recital en vivo, está garantizada la calidad, con una banda reducida a tres músicos y nosotros. Presentaremos un disco por mes comenzando por Con el alma.



- ¿Es un álbum que representó una bisagra en sus carreras?



- Ahí, tenemos temas como Las Moras, Cartas de Salta, A Don Ata, Juan de la calle. Y ahí fue la primera vez que incluimos una parte romántica con Por invadir tu cuerpo, Sin complejos, Mejor es comprender. Después con Tiempos de amor, salimos con el formato balada, con el hit En suspenso, ahí nos empezamos a subir el rótulo solos...



- ¿Cómo recordás esa mudanza de estilo?



- El sonido era diferente, pasamos del folclore paisajista y tradicional con tres guitarras y un bombo, a aparecer nosotros cuatro con batería, bajo y piano, la formación que mostraremos ahora. Marcó la diferencia, sin dudas.



- ¿En la actualidad proyectan sumar un nuevo álbum?



- Hace poco hicimos el video para el tema Amamos tanto, que grabamos el año pasado, para agradecer a nuestra gente. Ahora, ya no se lanzan materiales completos, el cd. ya no se usa prácticamente, grabamos uno pero solamente las bases, faltaron las voces. Por ahora, seguiremos apostando a estos acústicos; luego de Con el alma, vendrán Tiempo de amor, Ven por mí, signos y así...



- ¿Qué opinás de la tarifa por derechos de autor que cobrará SADAIC a las transmisiones por streaming?



- Todo lo que sea impositivo en Argentina golpea, porque nunca es distribuido y repartido de la manera que tiene que ser, como Anses, PAMI y AFIP en el que nadie sabe dónde va a parar la plata que se recauda y pagamos igual. Pero SADAIC pagamos toda la vida el 12%, porque somos productores. Lo que nunca pensamos es que iba a tener una plataforma tan organizada para salir a cobrar con tanta velocidad... Yo no cobro nada porque salga algún chico a cantar mis canciones en Facebook. Están muy atentos los muchachos, pero este país es así.



- ¿Pero habitualmente te acreditan los derechos de tus canciones?



- Nunca. Ni siquiera los cobran. Ellos entraron sobre esto, eso me hace dudar de que estén preparados. Cobran el 12%, el 4% queda para la administración y reparten el 8% a los autores. Vamos a confiar en que puedan hacer las retenciones y la distribución como corresponde. Si tienen en claro cómo es el sistema de plataformas y los derechos digitales, vamos para adelante, se supone que ellos tienen que cuidar nuestros derechos.



- ¿Cómo les afecta la crisis económica que sufre gran parte del mundo artístico?



- Estamos entre los privilegiados que podemos aguantar. Estamos bien porque podemos estar en casa y comunicados con nuestro seguidores, porque acá se pierde vigencia en un ratito. No andamos pidiendo ayuda, sino simplemente que nos permitan cantar, después veremos si es redituable y cómo haremos para llegar a fin de año.



- ¿Cómo se encuentran Los Nocheros en esta circunstancia y con la delicada situación que enfrenta Mario con su hijo en prisión por abuso sexual?



- Es una situación personal, que no vivo como Nocheros sino como hermano y tío, que nos golpeó y nos sigue golpeando.



- ¿De qué manera?



- Los medios fueron muy crueles mezclando todo, pero la gente ya no cree todo lo que dicen. Haya hecho lo que haya hecho mi sobrino, la Justicia deberá decidir. Salí a defender a mi familia, pero no voy a hablar de esto, no es mi intención, tengo respeto por mi hermano y la familia, es un tema legal muy serio.



- Con todo eso y luego la cuarentena, hubo que adaptarse a los tiempos para seguir...



- Sí, totalmente. Los medios tienen que ayudar para que la gente no entre en pánico y se deprima, eso nos va a hacer inmunes a este virus y ahí entramos nosotros planteando buenos momentos de entretenimiento, una manera de pelear contra esta pandemia tan extraña.



- ¿Cuáles son las expectativas?



- Esto va a estar reloco, no escuchar el aplauso será un ejercicio mental.





Dato

Para conectarse al concierto de este lunes, el público deberá abonar un derecho de $500 + service charge (por hogar) a través de www.tickethoy.com