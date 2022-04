No Te Va Gustar también volvió a salir de gira tras dos años frenados por el coronavirus y eligió Argentina para comenzar un extenso tour que después de Rosario, San Luis y Mendoza los trae aquí el domingo 10 de abril. La banda -que tiene una larga lista de hits, entre los que están Chau, Cero a la izquierda, De nada sirve o Cómo brillaba tu alma- regresará también a Chile, México, España y varios países de Latinoamérica para la presentación de su último disco de estudio "Luz", grabado en pandemia en una estancia y que le ha permitido al combo uruguayo estar nominado como mejor álbum de rock en los Latin Grammy que se entregan en noviembre. En una charla con DIARIO DE CUYO, Emiliano Brancciari, el cantante y autor nacido en Buenos Aires y criado en Montevideo, habló del proceso de creación del disco, sobre el presente del grupo y de cómo consiguen mantenerse con la misma formación hace 27 años.



-Y un día volvieron las giras...

-La pandemia nos agarró con un tour por Argentina y en ese momento era acústico porque estábamos con Otras canciones y ahora presentamos un disco nuevo, eléctrico, y volvemos con muchas ganas, porque nos gusta mucho convivir y reencontrarnos con el público argentino, que siempre es súper cariñoso y efusivo.



-¿Luz es una bisagra en cuanto a temática?

-Es un disco más introspectivo en cuanto a las letras y se separa en cuanto a sonido de los últimos dos, obviamente del acústico y también del último de estudio que fue Suenan las alarmas; pero es un disco que es muy divertido de tocar en vivo. Lo estamos comprobando a medida que pasan los shows, sí, es bastante diferente, intentamos que cada disco sea diferente porque nos gusta innovar, no dejamos de ser nosotros, pero nos gusta innovar, porque nos divierte y porque también la gente que nos escucha está acostumbrada a que los discos sean diferentes.



-¿Cómo fue estar sin actuar y cómo se les ocurrió mudarse juntos para grabar el álbum?

-La incertidumbre y estar sin shows en vivo, fue duro, pero las redes acercan muchísimo. Además por suerte, teníamos un disco por grabar y decidimos hacerlo en el modo en que lo hicimos porque no nos quedaba otra. En principio íbamos a viajar y a grabarlo afuera, pero la situación era incierta, entonces decidimos invertir en armar el mejor estudio posible, en el mejor lugar posible en Uruguay. Así que conseguimos esa estancia, armamos un estudio donde no lo había y nos fuimos a convivir 20 días y eso hizo que la grabación fuera súper disfrutable como ninguna, además nos extrañábamos. Estábamos todos, conviviendo y con una muy buena energía, por eso se llama Luz el disco, fue una etapa muy luminosa para nosotros dentro de todo lo que era la oscuridad de la pandemia.



-¿Cuál es la temática que atraviesa el disco?



-Son canciones que son bastante para adentro, de sentimientos, hay muchas cosas propias otras que no, pero tiene que ver con eso, las relaciones interpersonales; no hay una temática más general o social, no tiene nada de política este álbum. Se dio por ahí, quizás porque hay muchas canciones que se gestaron cuando ya estábamos sin tocar en vivo, así que ese parate y mirar para adentro también se traduce en las canciones.



-¿Cómo se hace para mantener el sello de NTVG, pero ir variando?



-El sello se mantiene sin querer, lo que sí tratamos es de no repetirnos, de intentar explorar nuevos sonidos, nuevos géneros que no hayamos tocado y eso termina haciendo que vayamos por diferentes caminos, por suerte tenemos el apoyo del público, nos ha rendido esto desde los primeros discos. Y son capaces de encontrarse con algo distinto y asimilarlo rápidamente.



- Tienen 27 años juntos ¿cuál es la clave para mantener la relación que tienen?



-Primero que nada cuidar el grupo, cuidar a los compañeros, que no quede nada guardado entre nosotros; nos decimos las cosas aunque sea con humor. Después estar felices en lo artístico tratar de siempre superarnos, encontrar la motivación en lo artístico. Primero eso y después pensar en todo lo demás, en lo económico... obviamente vivimos de esto, pero si no tenemos algo que nos motive, que es el combustible artístico, no hay nada. Esas dos cosas son las más importantes: prestarle atención a lo que queremos hacer y cuidar el grupo.



-¿La cercanía con Buenos Aires influye en la música de NTVG?



-No hay grandes diferencias en cómo vivimos, en qué sentimos, qué cosas nos preocupan, la verdad es que las formas de vivir son muy similares, así que no hay grandes diferencias, obviamente la influencia de la música argentina en nosotros es clara, también el hecho de preocuparnos por las mismas cosas, hace que seamos parecidos. Las fronteras se diluyen.



-Si tuvieras que marcar cinco hitos en la trayectoria del grupo ¿cuáles serían?



-Cuando ganamos el Festival de la canción (Chile) que nos permitió ganar el primer disco. En ese momento no era como ahora que podías grabar fácilmente, tenías que tener un sello que quisiera grabarte y nosotros no lo teníamos, así que editamos un disco de manera independiente por haber ganado ese concurso. Después creo que cada hito fue el hecho de conquistar públicos, primero Montevideo, luego el interior de Uruguay con el segundo disco, con el tercero cruzamos a Argentina, que fue súper importante y con los demás empezamos a viajar, Europa con el cuarto disco y el resto de Latinoamérica. Hay lugares donde hemos tocado, el primer Cemento fue súper importante, Obras, el Luna Park y obviamente cuando llegan los estadios, son grandes hitos en nuestra carrera.



-¿Pesa tocar en vivo los hits?



-Pesa ensayarlos, tocarlos no porque la energía se renueva, la gente te devuelve, te cantan de principio a fin una canción con una emoción tremenda y para nosotros es como tocarla por primera vez, no nos pesa tocar los hits. De hecho nuestros shows tienen un lugar muy importante para los clásicos, son las canciones que la gente quiere escuchar. Eso sí, no los ensayamos. (risas)



-¿Qué análisis hacés sobre el mercado de la música digital?



-Es algo positivo, con el streaming hay una democratización de la música porque todo el mundo puede escuchar lo que quiera, cuando quiera, por muchísimos menos dinero que antes. Yo disfruto eso, también escucho discos, tengo una colección de vinilos muy grande, también CD, escucho como quiero, tengo lo mejor de ambos mundos. Está buenísimo que puedas escuchar lo que está haciendo alguien en cualquier parte del mundo por mucha menos plata que antes.



-¿Dónde les gustaría tocar que no lo hayan hecho?



-Japón, es un destino exótico que nos gustaría ir a tocar. Hubo algunas conversaciones en algún momento, ojalá se dé, es una cultura lejana y diferente.



EL DATO

NTVG. Domingo 10. A las 22.00 en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas: $3.000 en Cultura under y www.tuentrada.com