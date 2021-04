El mundo del cine ya se prepara para lo que será los Oscar 2021, gala programada para el próximo domingo 25 de abril. Esta ceremonia tuvo que reprogramarse debido a la coyuntura que se vive en Estados Unidos por la COVID-19. De esta manera, la premiación más importante del séptimo arte se mantiene en proceso.

En medio de este contexto, el último viernes 19 de marzo se conoció que la Academia, mediante un comunicado, pidió a los nominados su presencia durante la gala. También, se informó que las videollamadas no serán viables durante la entrega de los Premios Oscar y, además, se pondrá en marcha todas las medidas sanitarias disponibles.

Cuándo serán los Oscar 2021

La edición 93ª de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril. Durante esta gala, se reconocerá a las mejores producciones que se vieron entre enero de 2020 y febrero de 2021.

Dónde serán los Oscar 2021

Para este 2021, la entrega de los premios de la Academia no solo se realizará en el teatro Dolby de Hollywood, sino en un espacio abierto de la ciudad de Los Ángeles.

“Nuestro plan es organizar un evento íntimo en persona en Union Station en Los Ángeles, con elementos adicionales desde el teatro Dolby de Hollywood. Si su primera pregunta es: ‘¿Se puede hacer de forma segura?’ La respuesta es: ‘Sí, se puede’”, se lee en el texto firmado por los productores de los Premios Óscar.

Canal dónde ver los Oscar 2021

Podrás ver el evento en vivo a través de las redes sociales de la Academia o desde su página web oficial: oscars.com.

Lista de nominados Oscar 2021

Mejor película

The father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

The trial of the Chicago 7.

Mejor actriz

Viola Davis - Ma Rainey’s black bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising young woman.

Mejor actor

Riz Ahmed - Sound of metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s black bottom

Anthony Hopkins - The father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari.

Mejor director

Thomas Vinterber - Another round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao” - Nomadland

Emerald Fennell - Promising young woman.

Mejor actriz secundaria

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari.

Mejor actor secundario

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Lakeith Stanfierld.

Mejor vestuario

Emma - Alexandra Byrne

Ma Rainey’s black bottom - Ann Roth

Mulan - Bina Daigeler

Pinocchio - Massimo Cantini Parrini.

Mejor banda sonora

Da 5 bloods

Mank

Minari

News of the world.

Mejor montaje de sonido

Greyhound - Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders y David Wyman

Mank - Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance y Drew Kunin

News Of The World - Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller y John Pritchett

Soul - Ren Klyce, Coya Elliott y David Parker

Sound Of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh.

Mejor canción

“Fight For You” de Judas and the Black Messiah - Música por H.E.R. y Dernst Emile II; letras por H.E.R. y Tiara Thomas

“Hear My Voice” de The Trial of the Chicago 7 - por Daniel Pemberton; letras por Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga - por Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì” (Seen) de The Life Ahead (La Vita Davanti a Se) - por Diane Warren; Letras por Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de One Night in Miami - Música y letras por Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth.

Mejor película de habla extranjera

Another Round

Better days

Collective

The man who sold his skin

Quo Vadis Aida?.

Mejor fotografía

Judas and the black messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The trial of the Chicago 7.

Mejor película animada

Onward

Over the moon

A Shau the sheep movie: farmageddon

Soul

Wolfwalkers.

Mejor guion adaptado

Borat subsequent moviefilm

The father

Nomadland

One night in Miami

The white tiger

Mejor guion original

Judas and the black messiah

Minari

Promising young woman

Sound of metal

The trial of the Chicago 7.

Mejor montaje

The Father - Yorgos Lamprinos

Nomadland - Chloé Zhao

Promising Young Woman - Frédéric Thoraval

Sound Of Metal - Mikkel E. G. Nielsen

The Trial Of The Chicago 7 - Alan Baumgarten.

Mejor diseño de producción

The Father - Peter Francis y Cathy Featherstone

Ma Rainey’S Black Bottom - Mark Ricker, Karen O’Hara y Diana Stoughton

Mank - Donald Graham Burt y Jan Pascale

News Of The World - David Crank y Elizabeth Keenan

“Tenet - Nathan Crowley y Kathy Lucas.

Mejores efectos especiales

Love And Monsters - Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt y Brian Cox

The Midnight Sky - Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon y David Watkins

Mulan - Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury y Steve Ingram

The One And Only Ivan” - Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones y Santiago Colomo Martinez

Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher.

Mejor documental

Collective

Crip camp

El agente topo

My octopus teacher

Time.

Mejor cortometraje de ficción

Feeling Through - Doug Roland y Susan Ruzenski

The Letter Room - Elvira Lind y Sofia Sondervan

The Present - Farah Nabulsi

Two Distant Strangers - Travon Free y Martin Desmond Roe

White Eye - Tomer Shushan y Shira Hochman.

Mejor cortometraje documental

Colette - Anthony Giacchino y Alice Doyard

A Concerto is a Conversation - Ben Proudfoot y Kris Bowers

Do Not Split - Anders Hammer y Charlotte Cook

Hunger Ward - Skye Fitzgerald y Michael Scheuerman

A Love Song for Latasha - Sophia Nahli Allison y Janice Duncan.

Mejor Maquillaje

Emma - Marese Langan, Laura Allen y Claudia Stolze

Hillbilly Elegy - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle y Patricia Dehaney

Ma Rainey’S Black Bottom - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

Mank - Gigi Williams, Kimberley Spiteri y Colleen LaBaff

“Pinocchio - Mark Coulier, Dalia Colli y Francesco Pegoretti.