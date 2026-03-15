Agenda Cultural de San Juan: Un domingo que suena fuerte

Este 15 de marzo invita a disfrutar de un domingo a puro folclore y producción local. Los almuerzos musicales son el gran atractivo de la Agenda Cultural de San Juan , para pasar también una linda sobremesa también. Y el ritmo no para: desde el ciclo Escuchame una Cosita hasta la Misa de Omega, la grilla avanza hasta la madrugada.

Agenda cultural de San Juan: Empieza un fin de semana cargado de actividades

Agenda Cultural de San Juan: sábado al ritmo de una cartelera musical ecléctica

Por la tarde, las ferias toman protagonismo, un paseo ideal para recorrer puestos de artesanos y emprendedores, disfrutando a la par de shows en vivo.

Teatro, encuentros, exposiciones y visitas completan la atractiva agenda dominguera, para quienes quieren pasarlo fuera de casa.

Carlota de Beláustegui. A las 13:30 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40, Pocito) Der. de show $5000

Los Lucero de Jáchal . Folclore A las 13:00 h, Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

lucero Los Lucero de Jáchal

El siete cincuenta. Folclore. A las 13:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Bandoleros. Folclore Desde las 13:00 h en Arte Pan (República del Líbano y España, Rawson)

Franco Pacheco. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro).

Fuerza folclórica. A las 14:00 h en El Fogón de Chill (Av. Libertador San Martín 1870 oeste)

Los Illanes. Folclore. A las 14.00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

illanes Los Illanes

Lupera y Diego Rodríguez. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

Raza Mundana y Nibelungos. A las 22:00 h en Terraza 420 (Av. Libertador San Martín 1473 este)

La misa de Omega. A las 23:30 h, en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1545 oeste)

TEATRO

Guardianas KPOP. Teatro musical. A las 18:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $40.000 en Entradaweb

Tiritos de Comedia. Stand up con Celi Cáceres, Belén Marinero, Mariana Ruiz. A las 21:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

Soberana Miseria. En el marco del ciclo “A tomar por Cuyo!”. A las 22:00 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entrada a la gorra, con reserva previa (por capacidad limitada de la sala), en el perfil de Instagram @atomarporcuyo o al 2645874445. Sinopsis: Una procesión de personajes empobrecidos no sólo de pan, sino también de destino, que sobreviven bajo el yugo de su soberano. La obra propone "hacer de lo miserable un show de variedades", con las actuaciones de Roxana Orihuela, María Carrizo, Gema Arias y Federico Lucero. Una mirada mordaz y necesaria sobre la supervivencia y el poder.

soberana miseria Soberana Miseria

FERIAS

Santa Feria. Emprendedores, shows en vivo. De 17:30 a 21:30 h en Urquiza entre Belgrano y Brasil. Entrada gratis

Plaza y Arte. Circuito de artesanos y manualistas. Música en vivo. De 18:00 a 22:00 h en Centro Cultural Estación San Martín. Entrada gratis.

Feria Uchis. A las 18:00 h en Salón Gran Calivar (Rastreador Calivar 1332 norte)

Feria Munay. A las 18:30 a 22:30 h en Leinster Bar (Av. Libertador San Martín 3747 oeste, Rivadavia)

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 19.00 a 24:00 en Parque de Rivadavia. Entrada gratis

ENCUENTROS

Verano a pleno. Desde las 19:00 h en Plaza Dominguito (Media Agua). Espectáculos en vivo: Ballet Amores del INDAF, Santino Varela, Ritmo en Dos, Iracundos por Siempre, La Nueva Era. Juegos. Entrada libre y gratuita.

IRACUNDOS POR SIEMPRE Iracundos por siempre

EXPOSICIONES Y VISITAS

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa natal sarmiento Casa Natal de Sarmiento

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840