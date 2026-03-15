Cine Apetito, la invitación a disfrutar de una experiencia auténtica poniendo a prueba todos los sentidos

No es solo un ciclo de cine, y tampoco es una velada gastronómica, sino que es la combinación de ambas para el disfrute de todos los sentidos. Esa es la invitación de Pista Producciones, quienes están detrás de la organización de Cine Apetito , un ciclo que se realizará de manera mensual con distintas propuestas para todos los gustos.

“El ciclo nace a partir de una necesidad. Veníamos pensando en la idea de hacer un cine debate, pero diferente de lo que se estila en esos espacios. En ese camino nos cruzamos con la gente de Casa Esttatua que tenían la intención de sumar un ciclo de cine al espacio y desde ese lugar comenzamos a pensar en la mejor manera de ofrecer una película que fuera más que una película ”, comenta a DIARIO DE CUYO David Alos, quien forma parte de la productora junto a Laura Ferraris y José María Aballa.

Fue así que entre lluvias de ideas y largas charlas analizando las mejores alternativas optaron por una experiencia que tuviera al cine entre sus elementos, pero sin ser el principal, buscando generar un momento de disfrute. De esa manera nació Cine Apetito, que como su nombre sugiere, combina films y gastronomía .

La búsqueda de los jóvenes fue más allá, para que todo tuviera un sentido, desarrollando una propuesta que consiste en películas de culto, combinadas con gastronomía temática vinculada a la propuesta audiovisual y una ambientación perfomática, para el disfrute de los todos sentidos.

David explicó que la selección de la película a proyectar en cada edición tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que la comida esté de manera explícita en la narrativa del film, o al menos forme parte de la misma.

Además, se buscarán títulos de culto, es decir, que tengan una gran presencia en el inconsciente colectivo, entendiendo que quizás no se vio la película pero si se entienden algunas referencias.

Otro punto a considerar es que la película y la propuesta gastronómica están ligadas a la época del año, para que las propuestas de menús estén en sintonía con el clima.

Para la primera proyección del ciclo se eligió “Esperando La Carroza”, dirigida por Alejandro Doria, con las actuaciones de China Zorrilla, Antonio Gasalla, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Mónica Villa, Luis Brandoni, Andrea Tenuta, Julio de Grazia, Enrique Pinti, Lidia Catalano, Darío Grandinetti, y más.

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“Hablar de Esperando la carroza es hablar de uno de esos raros milagros del cine argentino: una comedia que, mientras nos hace reír a carcajadas, también nos deja mirando de frente nuestras miserias más domésticas”, destacaron desde la producción.

La gastronomía y su fuerte presencia en un ciclo único

“La elección gastronómica tiene mucho que ver con una comparación entre costos para ofrecer una entrada lo más barata posible y que sea además una grata experiencia”, destacó David.

Cada menú es diseñado a partir del universo de la película. Los sabores, las recetas y hasta los personajes hacen a la conformación de las distintas propuestas a las que podrán acceder quienes asistan al ciclo.

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De esta manera, la comida deja de ser un simple acompañamiento después de una película, para convertirse en parte de la narración, ampliando la experiencia sensorial.

Para la primera fecha del ciclo el menú estará compuesto por empanadas, ravioles y flan. Quienes han visto “Esperando La Carroza” entenderán claramente la referencia.

Cine Apetito, el ciclo que se sostendrá durante todo el año

La primera cita está prevista para el 20 de marzo, pero la intención de los organizadores es poder tener un encuentro mensual con distintas propuestas. Al respecto, David aseguró que se irán eligiendo distintas fechas como también distintos días de la semana.

Un detalle no menor es que por el momento se manejará un cupo limitado de 20 personas por cada encuentro, pero no descartan ir ampliando la cantidad conforme la demanda lo vaya requiriendo.

“Las expectativas es que la comunidad cinéfila sanjuanina tenga un lugar para encontrarse, y poder ampliarlo cruzando comunidades, generando una experiencia buena desde ahí. Nuestra expectativa es tener ese alcance. Que la gente realmente tenga participación, que nos puedan decir qué película se puede pasar, sugiriendo otras propuestas. Será una propuesta inmersiva donde van a suceder muchas cosas al mismo tiempo y en diferentes lugares de la casa”, destacó David.

Todo lo que tenes que saber para asistir al Cine Apetito

La experiencia será el 20 de marzo en Casa Estattua (Catamarca 127 sur) a partir de las 21 horas; mientras que la proyección está prevista para las 22 horas. Posterior a la película se abrirá un espacio de sobremesa y bar para compartir e intercambiar.

El costo de la experiencia varía según el menú, ya que se manejan distintas opciones de precio que van desde los $30.000 a los $100.000 (esta última opción contempla una mayor cantidad de comensales). Las reservas se deben realizar previamente al 2646289081.