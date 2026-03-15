El Día Tradicional de la Zamba tendrá epicentro en Rawson

El próximo martes 7 de abril , el espíritu de la zamba cobrará vida en el departamento de Rawson. La agrupación de danzas folclóricas "Sentir Sanjuanino" organiza un encuentro para celebrar el Día Tradicional de la Zamba Argentina , bajo la consigna "Unamos el país en zambas".

Al rescate de música argentina: cierra una interesante investigación de la FFHA

El evento principal será la Segunda Edición de la "Ceremonia de las Siete Zambas" , una propuesta con entrada libre y gratuita para los asistentes, que busca integrar a todos los sectores de la sociedad en un mismo abrazo coreográfico.

Lo que destaca de esta propuesta que hecha raíces en uno de los géneros más populares del folclore argentino es su carácter inclusivo, puesto que no es necesario ser un profesional para poder agitar los pañuelos. Además, tal como marcaron los gestores del encuentro, pueden asistir bailarines, academias, talleres y público en general. También se puede participar solo, en pareja o en grupo y es indistinto si se usa ropa informal o "pilcha" gaucha.

"Lo importante es que juntos pongamos los pañuelos al aire y celebremos el día de nuestra hermosa danza", expresaron desde la organización.

El Día Nacional de la Zamba en Argentina se celebra oficialmente el 29 de septiembre , en conmemoración del natalicio del músico y compositor Gustavo Cuchi" Leguizamón. La fecha fue establecido por el Congreso de la Nación en 2012, por Ley 1696.

No obstante, el 7 de abril es el Día Tradicional de la Zamba, en honor a "La 7 de abril", una zamba cuyo origen se disputan dos provincias: Santiago del Estero y Tucumán.

Considerada "la madre de las zambas", según Cultura de la Nación hay dos registros en la Sociedad Argentina de Autores e Intérpretes: uno de Andrés Chazarreta, de Santiago del Estero; y otro de Gómez Carrillo, de Tucumán.

Pero más allá del día de tributo, hay otro gran interrogante: de dónde salió el nombre "La 7 de abril". La letra, romántica, no alude a la fecha. Las hipótesis oscilan entre un homenaje a la localidad tucumana homónima o una conmemoración del levantamiento de 1840 contra Rosas, pero tampoco hay dato cierto al respecto.

Sin autor ni origen claros, sin embargo, dio pie a la celebración más extendida popularmente.

Embed - La 7 de abril - Pitin Salazar

Detalles del encuentro en Rawson

Día Tradicional de la Zamba

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Hora: 21:30 h

Lugar: Club Atlético Villa Las Rosas (Calle Yapeyú 357 Sur, Villa Las Rosas, Rawson)

Entrada: Libre y gratuita

Informes e Inscripciones: vía WhatsApp al 264-4601596