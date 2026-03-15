    • 15 de marzo de 2026 - 12:43

    Quiénes son los argentinos nominados en los Premios Oscar

    Santiago Fillol, Violeta Kreimer, Florencia Martín están entre los nominados de la Academia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Por segundo año consecutivo, el comediante Conan O’Brien será el anfitrión en la gran fiesta de la Academia. La lectura de nominaciones, realizada en enero por Danielle Brooks y Lewis Pullman, desató desde entonces una ola de expectativas y apuestas por ver quiénes se llevarán a sus casas el tan esperado galardón. Entre las películas más aclamadas y con mayor cantidad de nominaciones aparecen Sinners, protagonizada por Michael B Jordan, que hizo historia con 16 candidaturas, mientras que Una batalla tras otra, Marty Supremo, Hamnet y El agente secreto, que llegan a la gala como grandes favoritas luego de su paso por otras premiaciones.

    Argentina tendrá presencia en la alfombra roja a través del talento de varios compatriotas que aspiran a la estatuilla en tres categorías.

    El guionista y productor cordobés Santiago Fillol compite como coguionista de Sirat: trance en el desierto, la película española nominada a mejor película internacional. Radicado en Barcelona desde 2000, Fillol forjó su vínculo con el director Oliver Laxe y tiene una sólida formación en Letras, Realización Cinematográfica y un doctorado en Comunicación Audiovisual.

    En el rubro de cortometrajes, Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y radicada en París desde sus 20 años, es productora de Deux personnes échangeant de la salive, que compite como mejor cortometraje de ficción. Kreimer representa la nueva generación de talentos nacionales que triunfa en el exterior.

    En la categoría de diseño de producción, Florencia Martín —nacida en Los Ángeles, pero de raíces cordobesas, ya que sus padres son de Río Tercero-, fue nominada por su trabajo en One Battle After Another, la película de Paul Thomas Anderson que se encuentra compitiendo por el título de mejor película. Martín ya se había destacado en títulos como Feud: Bette and Joan (2017), Manchester junto al mar (2016) y Aves de presa (2020), y suma así otro hito a su carrera internacional.

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