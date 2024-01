"Experiencia Casa invita a transitar un evento único, sin precedentes, que se volverá a repetir una y otra vez, pero jamás será parecido' avisa de entrada la promo de una nueva propuesta artística que esta noche debutará en San Juan de la mano de artistas locales, donde -y el que avisa no traiciona- el público tiene un rol activo que hasta puede llegar a ser más protagónico que el del mismo protagonista. O no. O a medias... "Brian' titularon a la primera entrega de este ciclo, cuya temática cambiará cada vez y que hoy tendrá como anfitrión a Brian Moyano, bailarín y maestro de danza contemporánea egresado del Teatro San Martín (Buenos Aires).



Tal como adelanta el título, se trata de toda una experiencia, muy interactiva, que comenzará desde el mismo momento en el que el espectador (habrá un máximo de ocho por vez) se comunique vía whatsapp para adquirir su entrada. Ahí empezará a recibir algunas instrucciones o consignas vinculadas a este encuentro artista-público que se desarrollará después en la casa, muy distinto a cualquier espectáculo convencional, claro.



"Lo que todos me preguntan es ¡¿Qué va a pasar, qué va a pasar?! (risas). Hay como mucha expectativa porque justamente no es usual', dijo a DIARIO DE CUYO Raúl Páez, quien pergeñó esta propuesta que dura alrededor de 20 minutos in situ. Bailarín, director y coreógrafo, en este caso actúa como guía, como le gusta llamarlo, puesto que es quien orienta al artista en el proceso, brindándole un eje, el formato sobre el cual "el artista hace su magia'.



"Trabajo mucho de forma independiente desde la danza y el arte en general y se me ocurrió esta idea para que el público pueda vincularse con el arte desde otro lugar, no solo desde la observación, sino animarse a sentir y a accionar, haciendo que sea más participativo. Quiero que el público sea una parte fundamental de esta experiencia', agregó Páez, quien planteará una temática en cada entrega, en torno a la cual girará la obra, que a su vez interpelará y hasta dejará reflexionando a los presentes.



"Apelamos al lado más sensible del espectador, que se sensibilice y pueda expresarse. El artista lo va llevando en ese proceso', agregó Páez sobre este proyecto que tiene confirmados los dos fines de semana de enero, con dos funciones cada uno; y que luego de este estreno "en el under', casi como una prueba de fuego podría decirse, buscará poder llevar a otro nivel.



La función de hoy a las 22 ya está agotada y quedan lugares para la de las 21 hs. Quienes estén interesados en vivir la Experiencia Casa deberán comunicarse vía whatsapp al 2644649731 o por Instagram @raauu19. La entrada cuesta $2000 y debe abonarse por transferencia a Experiencia.casa.