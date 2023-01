"Ahora, soy parte del espectáculo de los 10 años de Bien Argentino ¡Es increíble! ¡Estoy feliz!' Con estas palabras, Ana Paula Anzor expresó la enorme satisfacción que se adueñó de ella al ser convocada nuevamente para ser parte del multipremiado espectáculo de Ángel Carabajal en el Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz. Embajadora Segunda Nacional del Sol y Paisana del Festival Nacional de Malambo Laborde 2019, la bailarina hará temporada, al igual que su comprovinciana y colega Mariana Clemenceau, que comparte el cartel de Cacho Garay y volvimos nomá, en el Teatro Zorba, desde el 29 de diciembre pasado.



Luego de un show con tickets agotados en el porteño Teatro Gran Rex, en octubre de 2022; y una gira de 6 meses por todo el país con la cual se presentó en la última edición de la Fiesta del Carrerito Sanjuanino de 25 de Mayo, en diciembre pasado; ahora, la sanjuanina transita su tercer año en la cartelera carlospacense como parte de esta renovada producción, lo que representa un desafío mayor.

"Estoy dispuesta a dejar lo mejor. Entre los ritmos que bailo en la función, hay malambo y chamamé, hago bombos y boleadoras, una chacarera, zapateo y zamba', exclamó la joven que subirá al escenario, de miércoles a domingos, hasta marzo próximo.



"Se integraron chicos que participaron del programa Canta Conmigo Ahora de El Trece y del reality La Voz Argentina de Telefe. Me siento más tranquila, menos ansiosa que otros años, porque soy una de las más antiguas. Tengo el deber de aconsejar y darles algunos tips a los más nuevos, decirles que confíen en ellos y hagan lo que se les dice en los ensayos para que todo salga perfecto. Claro que, cuando llega la hora de salir no puedo evitar el cosquilleo en la panza, eso no', comentó relajada, tras superar la adrenalina del debut de esta décima edición de la apuesta, que comenzó a rodar desde el lunes pasado.

Completo. La troupe completa de Bien Argentino



"Vivo de esto y todo el año me dedico a trabajar, nunca me quedo. Trato de estar de la mejor manera. Si un bailarín deja de trabajar en sí mismo, está un poco difícil volver después', añadió la artista que, este año, no tuvo la necesidad de hacer un casting ya que fue invitada por la organización para sumarse a la troupe, luego de sus buenas performances anteriores.



"Es un orgullo. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí y hoy más. Me estoy sorprendiendo porque me siento más calma, creo que tiene que ver con la experiencia y la madurez...', reflexionó Anzor, a sus 29 años, en relación a los importantes desafíos laborales que ya concretó, como fueron las dos versiones de América Show, la exitosa versión de la pieza en la que su director Ángel Carabajal obtuvo el Carlos de Oro en 2021.

"Qué sensaciones me despierta todo esto que está pasando? Que con trabajo y esfuerzo se puede llegar'.

Para ser parte de esta vidriera artística, que para ella representa "la apertura de nuevas puertas', Ana Paula nuevamente tomó la opción de mudarse a Carlos Paz, dejando en la provincia a sus padres Víctor y Daniela y a sus 3 hermanas menores - Romina, de 28 años, Valentina, de 19 y Amira, de 9 -.



"Es muy lindo, gracias a esto hice audiciones para Nito Artaza, por ejemplo. Además, hago campañas fotográficas siempre tengo algo que hacer', manifestó contenta por esta nueva oportunidad que también la trasladará al Festival Nacional de Cosquín, el 23 de este mes, con todo el staff.

Make up. En los últimos detalles antes de salir a escena.

De este modo, en un espléndido momento profesional que atraviesa con grandes proyectos a futuro, uno de los siguientes pasos que ella analiza es realizar audiciones de nivel internacional con el objetivo de mostrar su arte y capacitarse fuera del país.



"No quiero irme de Argentina pero es otra meta laboral necesaria', agregó quien en la provincia forma parte de Amazonas, el elenco sanjuanino de malambo desde su fundación; y del ballet Vanguardia que dirige Lucas Díaz. Sin contar con la oferta que recibió para acompañar con su danza a Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional del Sol -a desarrollarse en febrero-, aunque con cautela prefiere no puede decir mucho más todavía.



"¿Qué sensaciones me despierta todo esto que está pasando? Que con trabajo y esfuerzo se puede llegar. Yo no pienso que aún haya llegado a un lugar, sino que esto es parte de un crecimiento y proceso. Todo esto me lleva a nuevos caminos y metas. No sé si algún día llegue a un lugar y me quede ahí. Soy demasiado inquieta y cuando termino una etapa ya estoy entrando en otra...', consideró la también modelo que subrayó que "quizás el día que me quede quieta va a ser cuando ya no me pueda mover'.



LA OBRA

Bajo un formato de cena show, Bien Argentino celebra sus 10 años en escena representando las costumbres y las danzas del folclore argentino en distintos cuadros en el Teatro Mónaco de Carlos Paz con un notable equipo de artistas.



Creación de Ángel Carabajal -quien también actúa- y producción de We! Latinoamérica, la puesta resalta con la presencia del coreógrafo y cantante Marcelo Iripino, la cantante Coki Ramírez, que se sumó con su propuesta, el humorista Zaul Showman, el Dúo Aruma, los intérpretes Mariano Garnero y Pedro Ríos, la bailarina Rosalía Álvarez, un cuerpo de bailarines y músicos en vivo, entre otros.



Se trata de un espectáculo que experimenta ideas transformadoras, superándose en expresiones artísticas. Así fue que con su pasada propuesta obtuvo el premio Carlos de Oro y fue ovacionada por el público durante el 2021 con la presentación de notables figuras.

DATO

Bien Argentino se presentará en el Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz, miércoles a domingos, a las 21 hs. La producción permanecerá en cartelera hasta marzo próximo.