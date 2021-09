¿Te gustan las películas de terror? Entonces debés saber que podés ganar un premio en dólares por pasar horas frente a las escalofriantes escenas que te fascinan. ¿Cuál es motivo? Una compañía financiera lanzó un experimento para medir la frecuencia cardíaca de las personas al ver films aterradores.

La empresa pagará a una persona 1.300 dólares para ver 13 películas de terror en octubre, en un intento por averiguar si el tamaño del presupuesto de una película afecta su efectividad.

Más allá de curiosidad del hecho, el objetivo es convertir al ganador en el primer analista de frecuencia cardíaca en el género de las películas de terror. Es decir, tendrá que ver las cintas con un Fitbit que mida su pulso. De este modo, FinanceBuzz sabrá cuáles fueron los que más aceleraron literalmente su corazón.

"En honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz nos morimos de ganas de saber si las películas de terror de alto presupuesto generan sustos más fuertes que las de bajo presupuesto", indicó la compañía en un comunicado

"Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película afecta o no lo aterrador que puede ser al usar un Fitbit para controlar tu frecuencia cardíaca mientras recorres la lista de 13 películas", añadieron.

¿Qué películas hay que ver y cómo anotarse?

La persona elegida tendrá que ver 13 películas entre el 9 y el 18 de octubre: Saw, La morada del miedo, Un lugar en silencio Parte 1 y Parte 2, Candyman (no queda claro si es la película antigua o la recién estrenada), La noche del demonio, El proyecto Blair Witch, Sinister, ¡Huye!, La Purga: la noche de la expiación, La noche de Halloween, Actividad Paranormal y Annabelle.

Una de las características económicas de las producciones de este género es que no suelen tener un presupuesto elevado. Eso las convierten en proyectos muy rentables, y por eso no hay mes que no haya un estreno de este género en la cartelera de los cines.

"Para que una película logre ponerte los pelos de punta o mandarte a la cama con escalofríos no necesita usar efectos especiales punteros o monstruos generados por ordenador", explicó FinanceBuzz. "Casi siempre, los sustos del terror dependen de su historia y no del presupuesto de la productora", agregó.

De los films seleccionados, la más cara es Un lugar en silencio Parte 2 con un presupuesto de 61 millones de dólares. Le siguen su primera parte (17 millones) y La noche de Halloween (10 millones). Luego, el presupuesto va bajando y bajando hasta llegar a cifras como los 60.000 dólares que costó El proyecto de la bruja de Blair o los 15.000 de Actividad Paranormal.

Los interesados tienen hasta el próximo 26 de setiembre para anotarse y el candidato se anunciará el 1 de octubre. El formulario, disponible en la web de FinanceBuzz, pide a las personas detalles como cuáles son sus películas de miedo preferidas, si tienen experiencias especiales vinculadas a a temática, entre otras cuestiones. Si estás interesado, lamentablemente sólo las personas que viven en Estados Unidos pueden participar.