Ya se conocen todas las novedades que tiene preparada la plataforma que más usuarios tiene a nivel mundial, Netflix, durante enero. La cadena de streamming sigue con su continuo proceso de recambio y enero de 2021 un lote importantes producciones salen del catálogo, entre las que destacan reconocidas series y películas.

Una de las favoritas que se despedirá será la de los famosos amigos Joey, Chandler, Ross, Mónica, Phoebe y Rachel. Justamente el primero de enero se dejará de transmitir "Friends", la popular serie de los 90.

Hay mucho y bueno entre las películas y series que podrás disfrutar en la plataforma VOD que ofrece clientes de todo tipo para que puedas disfrutar de los contendidos incluso si te vas de viaje.

* Las series que llegan

Una de las novedades más importantes es que la tercera temporada de Cobra Kai será de las que se estrenará, pero curiosamente todavía no hay una fecha concreta según indica la plataforma (todo hace indicar que será el ocho de enero).

Otras de las opciones que serán nuevas en el servicio, son las que enumeramos a continuación:

1 de enero

- Monarca (Temporada 2)

- My Hero Academia (Temporada 2)

5 de enero

- La casa de muñecas de Gabby (Temporada 1)

8 de enero

- Lupin (Temporada 1)

- Memorias de Idhún (Temporada 2)

15 de enero

- Carmen Sandiego (Temporada 4)

- Dawson Crece (Temporada 1 a Temporada 6)

- (Des)encanto (Temporada 3)

- Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke) (Temporada 1)

19 de enero

- Hola, ninja (Temporada 4)

20 de enero

- Madre solo hay dos (Temporada 1)

22 de enero

- Destino: La saga Winx (Temporada 1)

-Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 2)

- Blown Away (Temporada 2)

27 de enero

- 50 m² (Temporada 1)

- Orange Is the New Black (Temporada 7)

Sin fecha todavía

- Bonding (Temporada 2)

* Las películas que llegan

Algunas de las opciones que llaman la atención de entre las que llegan al catálogo del servicio son Sleepy Hollow; Padre por duplicado; o La excavación. A continuación, el listado:

- Sleepy Hollow (1999)

- La sombra del diablo (1997)

- Funny Girl (1968)

Miss Bala (2019)

- Tres días para matar (2014)

- The Minimalists: Less Is Now (2021)

- Full Out 2: You Got This! (2020)

- Entre dos maridos (2000)

2 de enero

- Borning: Asfalto en llamas (2021)

4 de enero

-Brawl in Cell Block 99 (2017)

- La Momia (2017)

6 de enero

- Rocanrol cowboys (2021)

7 de enero

- Fragmentos de una mujer (2021)

8 de enero

- El dilema de Aziz (2021)

9 de enero

- Rocketman (2019)

10 de enero

- Escape Room (2019)

13 de enero

- Déjame salir (2017)

14 de enero

- Kin (2019)

15 de enero

- Padre por duplicado (2021)

- Francotirador: La última masacre (2017)

- A descubierto (2021)

22 de enero

- Tigre Blanco (2021)

- Salir del ropero (2020)

25 de enero

- Superlópez (2018)

27 de enero

- Penguin Bloom (2020)

29 de enero

- La excavación (2021)

- Bajocero (2021)

- Ohana: El tesoro de Hawái (2021)