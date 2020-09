En la Argentina, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro para homenajear y festejar a estos trabajadores. Como se reconoce la labor y dedicación de los docentes, el animador infantil Piñón Fijo les deseó un gran día pero muchos lo criticaron en las redes por su modo.

A través de Facebook y acompañado de una imagen en la que aparece Cacho Alberto Brito o "Cabrito", uno de los personajes más reconocidos del artista, el payaso cordobés les dedicó un posteo a todos los maestros utilizando el lenguaje inclusivo. "Feliz día a docentas y docentos. Todes decentes", se leé en la caricatura.

Como epígrafe, la figura infantil escribió: "Más allá de los desafíos lingüísticos de Cacho Alberto Brito... feliz día y gracias por tanto". La publicación recibió cientos de likes y comentarios positivos, pero también causó polémica por el uso de lenguaje inclusivo.

"Te admiro desde hace muchos años, pero esto no me causa gracia. Nuestro idioma es tan bello. ¿Por qué deformarlo? Se me acaba de caer un ídolo", comentó una seguidora, al mismo tiempo que otra usuaria escribió: "Cabrito debería volver a la escuela".

Muchos cibernautas manifestaron su disconformidad al hacer una publicación de este estilo en un día tan especial. "Piñón no pierdas la esencia. Prioridad los niños, la política dejala de lado"; "Tanto estudió un maestro para enseñar y que lo saluden así me decepciona".

Fuente: Diario Show