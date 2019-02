Una mujer que perdió a su padre y sus dos hermanas por el hantavirus le escribió una durísima carta al actor infantil Piñón Fijo, quien se negó a ir a la Fiesta del Bosque que se realizará en Lago Puelo argumentando que su decisión se debía a la existencia del virus. El actor había sido contratado junto a otros artistas también nacionales para animar la fiesta.

“Lamento su decisión de no participar en la Fiesta del Bosque por temor al hantavirus, aquí nos alineamos al amor, con amor y mucho respeto”, fue la respuesta lanzada a la decisión de Piñón Fijo por parte de Mailén Valle, quien perdió a su padre y dos hermanas en la contingencia sanitaria que castigó recientemente a Epuyén.

En su cuenta de Facebook, el conocido payaso cordobés escribió textualmente: “A nuestros queridos amigos de Lago Puelo y zonas de influencia: después de mucho debate interno de los que nos creemos responsables de nuestro oficio y puesta en escena del show de Piñón Fijo, lamentamos comunicar que no estaremos presentes en la querida y prestigiosa Fiesta del Bosque el 16 de febrero próximo. Nuestra decisión radica en la preocupación de ser vehículo y parte de una determinación por los menos riesgosa en el marco epidemiológico en el que esa región ha sido afectada hasta hace pocos días y con casos actualmente en estudio”.

Al respecto, la mujer expresó: “Entiendo que no quiera venir a nuestra querida Fiesta del Bosque, aunque tengo mis contradicciones: a mis hijos o a los de mi hermana fallecida por hantavirus les hubiera alegrado un poco su presencia. Y digo un poco, porque en realidad quienes alegran la vida a nuestros niñitos es la gente del lugar, los que estuvieron cuando se moría mi familia casi entera y yo estaba en aislamiento; los que hicieron campaña para ayudarnos y hasta el día de hoy están pendientes de nosotros”.

“Por estos tiempos -agregó-, lo último que necesitamos es hipocresía; por eso apoyo su decisión de no venir ya que usted proclama alegría, amor y ya ve, no solo no es nada de eso, sino que huye de los fantasmas que no existen”.

Insistió con que “el hanta pasó veloz, se llevó muchos amigos, familiares, vecinos ¿Le parece poco payaso Piñón Fijo? ¿Cree que aún puede hacer un contrato con nuestra ciudad e incumplirlo por el hanta?”. Y pidió: “Quédese mejor donde está, no necesitamos de sus sabios consejos como el ‘Chu Chu Ua’, nuestros niños crecen libres en una naturaleza privilegiada, rodeada de lagos y montañas. De vegetación exquisita, de amaneceres brillantes, de gente buena y solidaria que construye día a día este lugar y se desarma por mantenerlo hermoso”.

Mailén Valle finaliza remarcando que “lo del hanta fue una crisis que gracias a Dios ya pasó y todos le pusimos el hombro…, y sobre todo el alma y el corazón. A usted, Piñón Fijo, no lo vi en ninguna campaña buscando barbijos o lavandina, sí vi a mi gente de Lago Puelo, Epuyén y toda la región uniéndose más que nunca para ayudar en todo lo que pudieron”.

Termina: “Mis saludos cordiales desde una comarca brillante donde nuestros ancestros nos cuidan, donde nunca dejamos de abrazarnos, donde con mucho coraje y ternura encaramos esta crisis a pesar de no haber tenido una buena temporada turística, y todos contribuimos al desarrollo y a la buena vibra del lugar”.

Desde la organización de la Fiesta Nacional del Bosque, a cargo del municipio de Lago Puelo, adelantaron que están buscando un reemplazo “con un artista de primer nivel que nos traiga un buen espectáculo para los niños”.