A casi un año del cierre de las salas por la pandemia, en San Juan volverán a encenderse los proyectores a puertas cerradas. Es gracias a la Resolución 829 del Ministerio de Salud Pública fechada el 26 de febrero, que 'atento el estatus sanitario actual de la provincia, resulta procedente habilitar la actividad de cines en espacios cerrados al 50 por ciento de la capacidad'.



Según pudo saber DIARIO DE CUYO luego de consultar a los responsables de cada empresa, de los tres cines que funcionaban en la ciudad, sólo abrirá sus puertas el próximo 4 de marzo Play Cinema, que es propiedad del sanjuanino Alejandro Escobar.



Desde Cinemacenter, Gabriela Zamora opinó que con la autorización del ministerio de Salud provincial no alcanza para abrir las puertas con un marco legal que los respalde. 'Sólo con eso para nosotros implica incumplir con la normativa nacional que dice que tiene que autorizar Jefatura de Gabinete' apuntó la gerente de la cadena nacional, que agregó que confían en pronto la medida provincial 'esté acompañada de la excepción en el Boletín oficial de Nación o que el DNU del 1 de marzo que renueva las medidas de ASPO y DISPO quite el procedimiento y exigencias de autorizaciones a nivel nacional que rige actualmente', aseguró Zamora. De todas maneras, dijo, aunque saliera mañana el DNU no estarían en condiciones de abrir el 4 en San Juan, sino desde el jueves siguiente.



En el mismo sentido, Eduardo Dos Santos, gerente a nivel nacional de CPM, escuetamente respondió que estaban al tanto de la disposición local y que analizarían la fecha de apertura.



"Tenemos bastante expectativa, independientemente que en esta primera etapa seamos los únicos que vamos a abrir, todos estamos necesitando volver a una pseudo normalidad, que además de salir a cenar, también sea salir a ver una película. Esperamos que todos puedan volver a disfrutar de eso', aseguró Escobar.



Sobre la primera cartelera del 2021, el empresario dijo que recién mañana podrán negociar con las distribuidoras nacionales los títulos con los que se podrá contar para este regreso, que 'si bien hay varios estrenos', dijo, son muchas las salas que abrirán en CABA y Gran Buenos Aires, además de los cines que ya estaban habilitados en otras provincias, y por lo tanto no conocía qué disponibilidad de copias habrá.



EL FUNCIONAMIENTO

El protocolo aprobado por los organismos de Salud indica que cada sala tiene que diagramar su propio sistema que evite la aglomeración de público; que se mantenga la distancia de 1.50 o 2 metros entre butacas formando burbujas, así como ventilar y sanitizar las salas entre funciones.



'En principio empezaremos con cuatro salas, todo depende de los títulos que se consiga. Antes abríamos a las 15 y teníamos hasta 6 horarios. Ahora abriremos sobre las 18 y sólo habrá 3 o 4 funciones, porque además tiene que haber mayor espaciamiento entre funciones para que dé tiempo de sanitizar la sala' indicó Escobar, quien además explicó que la compra de entradas se hará de manera presencial en boletería porque dispusieron espacio suficiente para que haya distanciamiento y se agilizará la atención con más personal.



En cuanto al tradicional Candy bar, se abrirá de manera normal. 'con los cuidados correspondientes, como lo hace un restaurante', aseguró el empresario. Sobre el costo de la entrada, aún no se define qué monto tendrá . 'Dependemos de las disposiciones de las distribuidoras que solían cobrar el 55 por ciento y el 10 por ciento va al INCAA. Eso cuando la situación de pandemia no existía. Yo espero que sea menos, cuanto menos cobren ellos el valor de la entrada será menor'.



Como en todos los lugares se controlará temperatura, habrá alcohol en gel y se dispondrán una suerte de carriles para que los grupos de espectadores que salen lo hagan ordenadamente.





Foto Marcos Urisa