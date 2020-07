La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés sigue dando mucho que hablar. Además, Romina Malaspina empezó a crecer en los medios y ya comenzaron los rumores sobre un supuesto romance. ¿Pasa algo entre el líder del "Bailando" y la ex "Gran Hermano"? El que se metió en el tema fue Marcelo Polino, fuente cercana al conductor, en su paso por "La Jaula de la Moda".

Polino sorprendió: "Sí, me gusta como su novia. Romina es una bomba, con un cuerpazo y me parece que viene a ocupar el lugar de la chica del momento que se va renovando cada tanto. Yo la conozco mucho. Cuando sale de GH me invitan a una gala y fue impactante verla en un pasillo. Es hermosa. Después la vi en Chile y lo que me llamó la atención es que donde pone el ojo pone la bala".

"A mi me sorprendió la separación de Marcelo. No tenía data de eso. Yo los quiero mucho a los dos. Hace trece años que trabajamos juntos. Ojalá la vida los lleve bien. Son las dos personas amorosas y les deseo lo mejor", opinó.