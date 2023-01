FOTOS MAXI HUYEMA

"El retorno, poesía de mi tierra" es el título que este año protagonizará una multitudinaria embajada sanjuanina conformada por músicos, bailarines, cantantes y actores, que subirá a escena en la octava luna, en el segmento Postales de Provincia de la 63° edición del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2023. Cargada de expectativas, la delegación actuará en horario televisivo, pasada la medianoche de hoy (sobre las 00.45 hs), con un cuadro que alternará la producción de las nuevas generaciones con el saber de los artistas más experimentados.



Creación de los coreógrafos Alejandro Almarcha, Federico Luna y Fernando Muñoz, la propuesta se apoyará en dos pilares. Uno de ellos es contar con un equipo técnico como soporte, que incluirá hasta un encargado de las imágenes que se proyectarán en las pantallas gigantes, tal como manifestó el músico Gokú Illanes añadiendo que la meta es "trabajar en una misma unidad" y que él irá como parte del mismo, tras más de 2 décadas de acompañar musicalmente a la delegación. Y la otra, que tiene como fin rescatar a grandes figuras de la poesía de San Juan con versos de Domingo F. Sarmiento, Ofelia Zúccoli, Buenaventura Luna, Saúl Quiroga, Jorge Leónidas Escudero, Raúl de la Torre y Carlos Guido Escudero con la idea de realizar una mixtura de imágenes independientes atravesadas por la naturaleza y el pensar sobre el ser humano, que no estarán hiladas en un único relato, sino que irán sucediéndose o fusionándose unas a otras.

En pirámide. Una de las escenas que destacan el trabajo en detalle de los bailarines de la embajada local.



"Con el viento llegará nuestra inmensa claridad"... con este arreglo musical arrancarán los bailarines recreando el despertar de una brisa, con el agitar de los cuerpos transcurriendo entre los textos de Facundo, de Sarmiento; Romance del Viento Largo y La montaña, ambos de Don Buena. También habrá una especie de ofrenda a la madre tierra con los versos de Madre Yuyera de Zúccoli y Lunita de Quiroga.



Acto siguiente, con saltos al ritmo de los tambores vendrá un acto repleto de romanticismo, entre pañuelos y miradas cómplices al son de Canto labriego de Buenaventura, con varones y mujeres ataviados con camisas y una pollera tableada de la que luego se despojarán para dejar ver sólo un pantalón; todo en colores ocre, naranja y verde musgo reflejando la paleta de tonalidades del paisaje local.

Flor Carmona, Susana Castro y Eli Domínguez.

Lila Guzmán y Emanuel Pi Álvarez.

"Viejo poncho sanjuanino cuántas veces me has tapado a lo largo del camino...", es parte de la obra cumbre del vate huaqueño que será otro de los apartados de la producción que arribará a la Próspero Molina, para dar lugar a un seductor vals con esta tradicional prenda de abrigo.



Con una frescura en la que no falta la picardía, continuará la cueca No me diga que no sin pensar, de De la Torre, con la dirección musical de Tito Medina, junto a Lucio Flores, Jonatan Vera y Santiago Suárez, entre otros; que acompañarán los cantos de Susana Castro, Florencia Carmona, Eli Domínguez y Juanse Arano, y los recitados de los actores Emanuel Pi Álvarez y Lila Guzmán.

Tito Oliva en la dirección musical



"Absorto, entre poleas, está el hombre actual. Tiene en los puños caídos una calandria muerta y un lirio seco...", es la reflexión de Carlos Guido Escudero en su Elegía del hombre actual, que se irá fusionando con un tango de quebradas electrónicas. En este bloque, será Lean Bustos quien tendrá a su cargo un solo de danza de tonalidad dramática. Y, para reforzar ese concepto, entre versos y notas que se yuxtaponen, como una sombra aparecerá el campeón de malambo Sergio "Colo" Zalazar, para un final de gran despliegue, al que se sumará el elenco completo en un zapateo colectivo que pondrá punto final a la performance.



"Colo" Zalazar con su protagónico.

La delegación completa. Músicos, bailarines, cantantes, actores, ideadores y técnicos, junto a Virginia Agote, secretaria de Cultura de la Provincia (a la izq, sentada).





DATO

El cuadro se verá pasada la medianoche de hoy, a las 00.45, por la Televisión Pública. Y, online, en www.aquicosquin.live y Youtube.