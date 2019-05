Hoy y mañana cobrará vida el San Juan Gaming Festival, gran vidriera local del mundo del videojuego, que con entrada libre y gratuita ofrecerá charlas, talleres, juegos y concursos. Impulsado por el Gobierno provincial y organizado por Argentina Game Show, el Festival -que contará con la presencia de personajes destacados del ambiente- está armado sobre tres pilares. El fuerte son los videojuegos, con asiento en el Estadio Aldo Cantoni (hoy de 14 a 20 hs), donde se podrá jugar Mortal Kombat 11, Just dance, los últimos de fútbol y God of War, entre otros. También habrá finales de Liga de Leyendas y exhibición de clanes que vendrán a jugar Counter Strike Go, que se verá en pantalla gigante. Además habrá un stream que permitirá ver los torneos por internet en vivo y relatados por streamers nacionales.



En el sector educativo, en el Conte Grand (hoy de 10 a 20 hs), habrá desarrollo y arte de videojuegos. En la Art Jam se desarrollará una pieza de arte tecnológico, preferentemente multimedial. Y en la Game Jam se desarrollará un juego. También en el Conte Grand tendrán lugar los juegos de mesa y de rol. Los de mesa se juegan sobre cartón y fichas, u online, y tienen la mecánica de los videojuegos. Habrá títulos como Dead of Winter o Deception. Y los de rol son juegos de interpretación, como una improvisación teatral, donde cada participante encarna un personaje y se desarrolla una historia guiada por un narrador; como el famoso Calabozos y dragones. Info en www.sanjuangamingfestival.com