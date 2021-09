Tras un proceso de preparación que duró cerca de intensos cuatro meses, el elenco Lanotannegra Teatro pondrá todo lo aprendido y vivenciado en el escenario con "Mi vestido: cuerpos rotos por el otre, cuerpos rotos por amor", una comedia dramática bajo la dirección de Lorena "La Negra" López, cuya función inaugural será el próximo 30 de septiembre. Esta puesta nació en el seno del taller "Hasta que duela", que consiste en un espacio de formación actoral en el cual se implementa el método denominado "Entrenamiento como destrucción de obstáculos". Dicho sistema de trabajo fue desarrollado por la propia López, que a lo largo de cuatro años fue perfeccionándolo. Cada año se renueva el grupo del taller y debe presentar una muestra final. Basado en las experiencias personales que tuvo como actriz, con su método López plasma todo un caudal de saberes apoyados en la idea de romper las limitaciones, condicionamientos y negaciones que impiden que la actriz o el actor pueda "ser" en escena. Es decir, que el intérprete supere todos los límites físicos, los límites de la voz, de lo textual y de lo visual. La propia artista lo explica: "No importa la edad ni si el cuerpo es flaco o gordo, no hay estereotipos físicos y laburamos con mucho respeto. Hasta que duela, que es el nombre del taller, implica poner el corazón hasta el punto máximo de sensibilidad, que como actriz o como actor, interprete y sienta las emociones de manera real", dijo la artista, para quien, en la dinámica de entrenamiento, al cuerpo también hay que vincularlo al espacio escénico, a la ambientación sonora y al juego lumínico que pueda contar una sala. Son factores claves que influyen y cumplen un rol importante.



Básicamente, lo que propone López es que no alcanza conocer bien un texto teatral o decirlo bonito, sino expresarlo con pura crudeza y manifestarlo físicamente. "Trato de inculcar un método en el que todos los géneros confluyan en una sola idea: la entrega del actor o actriz concreta y plena, sin mentira o sugestión", añadió la artista, quien trabaja con un elenco conformado por Pablo Amado, Selena Argüello, Erica Fernández, Valentina Flores, Benjamín Morán, Mayra Peinado y María José Rey Ocampo. Además, cuenta con el diseño de iluminación de Tachi Sáez y el diseño gráfico de Santiago Rezzano. De esta manera, los intérpretes exploran aquellos espacios incómodos y desconocidos para poder crear con el cuerpo. Pero lo emocional no se reduce a una lágrima o a un grito disonante, sino que la emoción atraviesa al actor por completo.

María José Rey Ocampo atraviesa su primera experiencia participando en el taller y ensayando para la obra, que es la muestra final del ciclo de formación de este año. "Es un comenzar de manera consciente para mí en el mundo del teatro físico. Hay diferentes maneras de decir un texto, de romperlo y de ponerle emociones al público. Para eso hay que ser preciso al hablar y al moverse y también, ir en contra de las ansiedades propias. En cada movimiento que hacemos y cada palabra que decimos debe haber una intención y un sentimiento presente", contó la joven jachallera. Por su parte, Benjamín Morán, otro de los actores del elenco, reveló que al trabajar el método de "La Negra" no sólo le sirvió para el campo teatral: "Lo considero como una herramienta que me hizo descubrir esos lugares incómodos que tenemos en lo cotidiano y me ayudó a romper obstáculos que todos tenemos y no nos atrevemos a avanzar o nos cuesta. Por eso veo que hay distintas formas de resolver aspectos de nuestra vida y ampliar fronteras. Es constante el desafío que tenemos para poder superarnos. Creo que ayudará a muchos artistas y sobre todo a afrontar los conflictos en las cosas del día a día".



La instructora supo detectar en el grupo, desde julio a septiembre, que pueden aplicar su método fuera de la sala: "Los ayuda a enfrentar sus miedos personales. Hay compañeras que nunca hicieron teatro y tienen la oportunidad de expresarse sin prejuicios, no hay nada más lindo para un artista que sea sentirse libre. Espero que crezcan y despierten su interés por seguir formándose, no saldrán los mejores porque ni yo me creo que soy la mejor. Pero sí, que dejen el ego de lado. Nadie nació sabiendo nada y nadie es mejor que otros", concluyó López, que prefirió no revelar mucho sobre la trama de esta obra, para poder sorprender al público. Pero la temática principal es el amor en su más amplio sentido y en sus más diversas expresiones: lo prohibido, lo misterioso, lo roto, lo idílico y lo doloroso.

Mi vestido. Estrena el 30 de septiembre a las 21 hs. Entradas online $400 por www.eventbrite.com.ar por boletería: $450. Sala TES (Juan B. Justo 355 sur - Rivadavia). Reserva: 2644986521.