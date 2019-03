Luego de confirmarse la noticia de que Diego Maradona tiene tres hijos más en Cuba y va a reconocerlos, trascendió una vieja entrevista de Adonay Fruto Cánovas​, la ex novia que el DT tuvo en la isla en 2001.

Matías Morla, abogado y amigo de Diego, confirmó que el ex astro del fútbol tiene tres hijos cubanos y va a reconocerlos. Luego, el letrado detalló que dos de los hijos, un hombre y una mujer, los tuvo "con una pareja quien tuvo una relación estable" y la última heredera, con una mujer "con quien tuvo una relación casual" y tienen entre 18 y 20 años.

Además, contó que Diego conoció a sus hijos en el entierro de Fidel Castro, en 2016.

En la última entrevista que brindó Morla, en El Diario de Mariana, Marina Calabró le preguntó si una de las mujeres es Adonay Fruto, una joven que fue relacionada a "El Diez" en medio de su paso por Cuba cuando ella tenía 19 años y él 43.

Si bien el abogado dijo que Diego "no quiere que se sepan los nombres de las madres ni de los hijos”, cuando Marina indagó si no negaba el nombre, él respondió que no.

Eso hizo que resurgiera una entrevista que la joven brindó en noviembre 2004 a la revista española Interviú y donde habló de su relación con "El Diez", que nació en 200 tras una fiesta, y reveló intimidades.