Candela Noguera es sanjuanina, tiene 24 años y es la protagonista del nuevo videoclip de Luciano Pereyra (Me mentiste). La joven vive en Buenos Aires donde completó su carrera de teatro musical. Como había hecho algunos videos musicales antes, también aceptó ir al casting para el que quedó seleccionada y una vez en el lugar se enteró de quién era la canción.



"De un día para el otro fue todo. Fue en un bar de Palermo, fueron ocho horas de grabación seguida. Luciano grabó el día anterior, así que no tuve contacto con él. La verdad fue muy bueno, porque iba a actuar y de seguro va a llegar a mucha gente' dijo a DIARIO DE CUYO la joven que admitió que no es precisamente fan del cantante, pero que sí escucha su música. "Mi mamá y mi abuela son re-fans', confesó.



"Aunque mi nombre no sale en el video, porque no suele ponerse, creo que sí, que puede abrirme otras puertas. La gente que me conoce, sabe que soy yo... hoy con las redes es un golazo', comentó a la actriz, que aseguró que tuvo una muy buena devolución de la gente. "Cuando salió me escribió gente que ni conocía de San Juan felicitándome y eso fue hermoso, compartieron conmigo mi felicidad. Muchas personas lo compartieron y eso me puso re feliz. Gente me dijo que estaba orgullosa y eso me da aliento para seguir en esta carrera que elegí que es tan difícil'.



Canta, baila y actúa. Desde niña estudió comedia musical en San Juan y a la hora de perfeccionarse no dudó en mudarse a Buenos Aires para seguir su sueño que comparte con otras dos sanjuaninas.



Aunque lo suyo es la actuación, Candela reconoce que a veces las sesiones de modelaje son una salida laboral mientras espera mejores oportunidades en el teatro, su verdadera pasión. Que justamente podrá desarrollar en los próximos meses, ya que será parte de una obra de teatro infantil en la calle Corrientes de mayo a noviembre (El mundo de muñecas, Teatro Multiescena).



La actuación en televisión y cine también es una posibilidad. "Sueño poder vivir de lo que amo que es actuar, eso es mi mayor deseo. Me gustaría estar en grandes obras.. y si bien soy del palo del teatro, me encantaría también estar en alguna serie, película... no estoy cerrada a esas propuestas' dijo Candela, que compartió que es difícil enterarse de los casting de series y películas. "Hoy en día es mucho esto de "hijo de', "primo de', da un poco de bronca... uno estudió tanto (...)Así como apareció lo del video, y aportunidades van apareciendo, me recibí hace un año y haber tenido esta oportunidad me empuja mucho para seguir' consideró la joven que hace dos años que está de novia con un joven productor de televisión, que hoy es parte de Underground, la productora de Sebastián Ortega. ¿Y si le gustaría probarse en alguno de los exitosos proyectos de la dupla Ortega-Cullel?, Candela no lo duda. "¡Sí! pero por ahora fueron serie muy varoniles, como El marginal por ejemplo... no hubo posibilidad de algún papel... pero aunque sea me gustaría poder llegar a un casting, que me vean', se esperanzó la blonda actriz que, mientras tanto, seguirá disfrutando de la fama de ser parte de la nueva canción del reconocido Luciano Pereyra.