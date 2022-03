Tiene 26 años, se llama Ailén González, es mamá de una pequeña de 7 y profesora de Biología, pero se hizo conocida dentro y fuera de Buenos Aires -de donde es oriunda- como Brasita. Ese es su "aka" o nombre artístico, podría decirse (y lo que significa su nombre en mapuche, "brasa") con el que se recorta en los escenarios de freestyle argentino. Hace más de una década comenzó a transitar este camino que hoy la trae nuevamente a San Juan, para ser jurado de la Liga Femenina (ver aparte). "Es una liga que viene con todo, es una puerta que se abre y un montón de posibilidades para las chicas. De mi parte la idea es que se puedan sentir acompañadas y contenidas en un espacio que va a ser pura y exclusivamente para ellas", valoró en charla con DIARIO DE CUYO la artista urbana.



- No ha sido frecuente ver escenarios solo femeninos en el freestyle, ¿verdad?

- Claro y es importante abrir estos espacios. Ahora se están haciendo muchos intercambios y competencias en las provincias y es muy bueno...



- Volvés como jurado, pero también como referente del ambiente. ¿Lo sentís así?

- Uno tiene que ser humilde, pero sí, llega un momento en que tenés que aceptarlo, si viene una nena que te abraza y te dice que ve tus videos o le muestra tus batallas a su mamá... Bueno, esa es una responsabilidad que hay que aceptar y un compromiso.



- ¿Cuándo empezaron a reconocerte, cuando ganaste la Triple F, con Red Bull?

- Creo que incluso antes, sobre todo porque he participado en varias batallas escritas con gente de España o Chile y eso ya te abre el panorama mucho más. Y cuando hacés un vivo o te hacen una entrevista y tenés saludos de México, Honduras y otros países, es algo muy lindo, es un responsabilidad pero se disfruta un montón.



- Las redes juegan a favor de esa proyección...

- ¡Totalmente, es clave! Cuando yo arranqué no era así, era mucho el boca en boca, ir de acá para allá, una movida más de plazas. Ahora hay más información y como los chicos manejan un montón la tecnología, está bueno...



- ¿Qué te enamoró del Freestyle?

- Siempre me gustó esto de que se puede hacer poesía en vivo y en directo, en forma rápida e improvisada. Desde que soy chica me gusta mucho la poesía, la literatura, aprendí a leer muy chica. Una vez fui a una plaza y vi que los chicos estaban haciendo en grupo esto que yo escribía en mi casa sola, y dije "este es mi mundo". Arranqué como público, como la mayoría, y en un momento dije "puedo hacerlo también". Unas amigas me impulsaron y cuando descubrí que lo podía hacer, empecé a practicar, a ir a las plazas y a conocer a un montón de gente... Eso te va nutriendo un montón. Tendría 16 cuando me anoté en la primera compe....



- ¿Y cuándo decidiste que sería lo tuyo?

- Una vez que me recibí... Estuve frenada un tiempo largo para estudiar y ser mamá, no sabía si era una etapa que había pasado o algo que realmente podía hacer, pero bueno, está saliendo bastante bien. Me gustaría algún día dar clases de Biología, pero por ahora estoy haciendo esto, es el momento donde siento que tengo que hacer esto...



- ¿Te costó entrar al ruedo, más "de hombres" por entonces?

- En realidad a mí no, porque creo que tuve la personalidad para hacerlo. Sí hay muchas chicas que se sienten inhibidas, pero yo siempre tuve mucha "caradurez", así que si no me abrían los espacios, me los abría yo. Ese es un buen mensaje para dar. Sí pasó que varias veces volví a casa enojada o triste, aunque sabiendo que es lo que amo, así que nunca lo dejé. Pero es verdad que hay compañeras que han pasado situaciones feas, así que les digo a las chicas que cuenten conmigo, que siempre voy a estar.



- ¿Las mujeres le aportan una mirada distinta al freestyle, difieren los temas que abordan?

- Creo que no. Lo único que tenemos de distinto es la forma que tiene el resto de mirarnos, de querer que nos arranquemos los pelos arriba del escenario; y lo que hay que entender es que aunque competimos, somos colegas y podemos hacer equipo. Es más un estigma de la sociedad que un tema de nosotras. Nosotras hacemos competencias y rapeamos como cualquier otra persona...



- ¿Y a qué aspirás vos, cuál es tu meta?

- Quiero viajar por el mundo y quiero que reconozcan mi arte con respeto, sabiendo que es una carrera que construí con muchos años.



- ¿Sentís que está la posibilidad?

- Sí, hoy que tenemos la posibilidad de contar con tanta información y tecnología, hay que utilizarla. Hay que seguir trabajando muy duro, porque la posibilidad está y se puede.



- Hoy se conoce, se fusiona incluso con otras músicas, pero no siempre fue así, también batallaron contra prejuicios...

- De por sí el rap estuvo bastante estigmatizado, pero creo que ahora mucho menos por toda la accesibilidad que hay a lo que es, a todo el contenido... También es nuestra responsabilidad mostrar que somos una comunidad donde hay respeto y unión, que no es como muchas veces se ha estereotipado y juzgado...



- ¿Género musical? ¿Cultura?

- Es una cultura musical. Es lo que digo y lo que hago. Es una forma de vida donde lo musical es primordial.

A SABER

Hoy en el Parque de Mayo, la batalla de la Liga Femenina de Freestyle -1er regional Cuyo de Olimpo Freestyle- es una de las actividades del mes de la mujer organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Contará con Brasita (Bs. As.) y Tokio (San Juan) en el jurado; y VitUrbana (Mendoza) como host. Quienes quieran participar pueden inscribirse allí mismo, a partir de las 17 hs, entrada gratuita. La ganadora pasará a la siguiente instancia del Nacional Olimpo de Freestyle, de cara al ascenso de Freestyle Master Series Argentino; y realizará una exhibición con Brasita. Antes actuarán Dj Lady Rosita, Gipsy, Martina Flores y Wonder; y luego cerrará Marcela Morelo. Inicio de actividades: 18 hs.