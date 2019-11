El siniestro fantasma de la Reina de Espadas está en busca de sangre. Sus próximas víctimas: los estudiantes de un antiguo internado, que siempre ha estado envuelto en sombríos rumores. Cuando deciden investigar la torre abandonada de la escuela, una de las zonas prohibidas, los adolescentes descubren un espejo cubierto con misteriosos dibujos. Al recitar sus palabras, se les concede todo aquello que siempre han deseado... a costa de sus almas.

TÍTULO: Reflejos siniestros

TÍTULO ORIGINAL: Pikovaya dama. Zazerkalye

TÍTULO ALTERNATIVO: Queen of Spades: Through the Looking Glass

DIRECCIÓN: Aleksandr Domogarov.

ACTORES: Valeriy Pankov, Angelina Strechina, Daniil Izotov.

GUIÓN: Maria Ogneva.

FOTOGRAFÍA: Aleksey Strelov.

MÚSICA: Sergei Stern.

GÉNERO: Terror.

ORIGEN: Rusia.

DURACIÓN: 84 Minutos

CALIFICACIÓN: Apta mayores de 13 años con reservas

Cinemacenter



2D Castellano: 17.00 - 21.00 - 23.00 (excepto 26/11 en su lugar avant premier Ángeles de Charlie 20.00)



CPM Espacio San Juan



2D Subtitulado: 15.20 - 19.15 - 23.05 trasnoche viernes y sábado 00.45



Play Cinema



2D Subtitulado: 21.30 - 23.40 trasnoche viernes y sábado 01.35