La nimiedad del hombre de cara a la majestuosidad del universo. De eso habla Intemperie, la megainstalación con la que el artista visual y arquitecto Carlos Gómez Centurión forma parte de Bienalsur, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur. La Usina del Arte, en CABA, es la sede donde ya comenzó a montarse esta propuesta, que quedará habilitada al público el próximo sábado y permanecerá hasta el 9 de septiembre.

"En ese ámbito, que es hermoso, hago una instalación. Hay un enorme poliedro apoyado en el piso, de tres metros de alto. En dos de las paredes del poliedro van dos telas que estampé en mi último viaje al Mercedario, en abril del año pasado. Fui con unas telas gigantes, las puse en determinado cerro que me interesaba, que tiene arcillas que pueden desprenderse e hice un frottage con un rodillo de pintor; y luego las seguí trabajando en el taller. Las presento como esculturas porque por la fijación la tela va tomando rigidez, es como traer el cerro de San Juan y ponerlo en la exposición. Y del techo, a doce metros de altura, cuelga una estructura con cinco telas de 10 metros de alto por 3 de ancho, que también tienen tierra y elementos extraídos de la montaña. Esas esculturas dialogan con estas grandes telas verticales y uno se puede meter entre ellas. Son reflexiones sobre el cosmos, sobre la inmensidad, sobre el 'Todo', como decía Escudero", desgranó su proyecto Gómez Centurión, que participa del complejo montaje realizado junto a un equipo de profesionales. "El poliedro -que alude al de Melancolía, famoso grabado de Durero- significa la razón para muchas representaciones, así que de alguna manera estoy asumiendo este enfrentamiento con el cosmos y la naturaleza desde la razón", apuntó sobre este trabajo que elabora hace tiempo y que, consideró, "está un pasito más adelante de lo que venía haciendo sobre la cordillera".

El desamparo del hombre contemporáneo, la codicia, la lucha por el poder son temáticas que atraviesan las cavilaciones de Gómez Centurión y que se hacen presentes en este diálogo que entablan telas y esculturas, hombre y cosmos, artista y entorno.

"Me estoy plantando dentro del arte contemporáneo, que para mí tiene unas lecturas basadas en otros discursos, pero lo mío es más existencial: la pequeñez humana frente al cosmos, si se quiere, y el absurdo de las peleas por poder y los conflictos cuando mirás para arriba y ves que no sos nada de nada de nada... El último viaje al Valle del Colorado, al Mercedario, elegí que fuera en luna nueva, o sea que 'no había luna'. Estábamos a 4.500 metros de altura y el cielo se caía de estrellas... la inmensidad... me impacta todo eso", expresó. "En general el arte contemporáneo mira para afuera, a distintas problemáticas, y soy respetuoso de eso; pero yo estoy mirando para adentro, esa sería la síntesis", agregó Carlos, quien considera estar transitando un momento de quiebre.

"Estoy en un punto clave de transición. ¿Hacia dónde? No lo sé, siempre puse tierras, materiales y minerales en mis obras, pero es cada vez más; ahora son parte constitutiva de la obra y no sé en qué va a derivar... Me estoy dejando llevar, hay que escucharse y dejar que vaya para adelante", confesó el artista, a gusto con este proceso. "No me aferro a una imagen que por ahí comercialmente funciona, como pasa a veces; estoy todo el tiempo cambiando", reconoció el artista, cuyas producciones asoman como escenas de lo inabarcable.

Con curaduría de Carlos Herrera, la propuesta de Gómez Centurión para Bienalsur 2023 se completa con la carpa de campaña, que hace referencia a sus expediciones a la montaña y donde también habrá partes de telas estampadas con arcilla del cerro. Además sonará música de Wagner intervenida por Ignacio Mazzuco, precisamente la obertura de La Valquiria, con la que representa la codicia. Y tendrá texto de Alberto Sánchez Maratta. Y el día de la inauguración se podrá ver el corto "Digo el Mercedario", de Raphael Castoriano y Gustavo Travieso, sobre las vivencias del artista en la montaña, que ha participado de distintos encuentros internacionales.

El dato

Intemperie. Inauguración, en el marco de Bienalsur, el sábado 5 de agosto, a las 11 hs, en la Usina del Arte (Ciudad de Buenos Aires). Habilitada hasta el 9 de septiembre.¸·<