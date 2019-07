Jorge Rial se sintió traicionado en su “propia casa”. El conductor intentó evitar el tema lo más que pudo, pero una incómoda situación vivida en América lo obligó a hablar de la separación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni y la denuncia de violencia de género que media entre los padres de Francesco.

“Es difícil venir y sentir que los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus compañeros”, dijo en el comienzo de la edición del miércoles de Intrusos.

Es que minutos antes de comenzar el programa, en la misma señal y sobre el final de Involucrados, su hija estalló en llanto cuando junto a su abogado, Alejandro Cipolla, se presentó a ampliar la denuncia que había hecho la semana pasada contra su ex pareja.

“Acabo de ver a mi hija recién en el programa de Iúdica. No la está pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija, a mi nieto y a las miles de mujeres que están pasando por esa situación. Intento que se tome con la mayor seriedad posible el tema de la violencia de género", comenzó diciendo Rial, con notable enojo en el rostro.

Morena, en su declaración aseguró que Ambrosioni la "ahorcó dos veces contra la pared", pero esa exposición disgustó a su padre: “Ver a mi hija que fue a ampliar la restricción perimetral contra Facundo Ambrosioni no es linda imagen. Sobre todo, un minuto antes de salir al aire. ¿Entienden lo que digo? A mí esto me da vergüenza la situación en la que uno se ve metido. Sobre todo un minuto antes de salir al aire... A mí me da vergüenza que el tema de mi hija sea tendencia en redes sociales, está mi nieto de por medio”.

El intruso sintió que desde su canal no cuidaron a su familia: "No quería llegar al momento de tener que hablar de esto en mi programa, no quería. Trato de no meterme y lo que hago es la contención como padre, que tengo que hacer. Pero me obligan, por un descuido, o vaya a saber por qué no te cuidan los que te tienen que cuidar. Esto es lo que siento. Es como que te cag... a piedrazos dentro de tu casa".

"Lo hago público porque lo acaban de hacer ellos, porque ni siquiera tienen la delicadeza de preguntarme qué hacer. Más allá de que hayan llamado ellos para la nota. A mí no me importa quién es el responsable de esto. Pero tengan consideración hacia un compañero, a lo que está pasando un compañero y su familia. No lo entiendo”, continuó su descargo.

El padre de Morena y Rocío explicó que la situación no fue nada sencilla para él: "No es fácil salir al aire y ver a mi hija como la vi, con algo que ya sé que va a pasar. Estoy todos los días con ese tema y no es fácil. Quiero que tenga el trato de todas las mujeres, no quiero que tenga un trato especial por ser mi hija. Hay miles de mujeres que necesitarían un móvil como ese. No quiero que se sienta que le dan un trato especial por ser mi hija".

"Este tema no lo voy a tratar porque es muy incómodo para mí.Casi todos los colegas me llaman para preguntarme, no fue este el caso", insistió dolido.

Rial develó que no coincide con la mediatización, pero aclaró que acepta la decisión de su hija: "No quería hablar de este tema, lo quiero mantener dentro de la Justicia. Si es lo que todo el mundo pide, tengo que predicar con el ejemplo. Y les puedo asegurar que lo hablé mil veces con mi hija para que no vaya a los medios, que vayamos por otro lado. Pero ella eligió a su abogado y no me metí. Obvio que la pasamos mal, no es fácil. Cada vez que me llama o veo un mensaje de Morena estoy asustado, lo digo de verdad. No es fácil el día a día con esta carga encima".

Y volvió a recalcar la “traición” de sus colegas: “Es difícil venir y sentir que los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus compañeros. Yo no quería empezar este programa así, y hace unos días que vengo así”.

Jorge sintió que desde el canal no le dejaron otra opción que hablar del tema: "¿Qué iba a hacer? ¿Me iba a hacer el tonto? Cuando me ponen a Morena 12.55 en pantalla gigante llorando, haciendo una perimetral. ¿Pensaban que iba a arrancar el programa hablando de otra cosa? Si hay algo que me caracteriza es no hacerme el boludo. Nunca me hice el boludo con nada, puse la jeta en todo. Hasta en lo que no me correspondía puse la jeta”, finalizó su discurso.