La reciente convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación para el premio 8M 2023 trae al tapete una discusión que está presente puertas adentro de los ámbitos del arte, aunque poco compartido hacia afuera. Puntualmente el texto en redes invita a las artistas mujeres a participar y "revertir la tendencia patriarcal de los acervos culturales de los museos" y se transforma en un punto de partida para conocer el lugar de las mujeres en el arte históricamente y el que ocupan hoy.



Esos datos actúan como disparador y poner sobre la mesa el pensamiento de los artistas locales. Los consultados coinciden en que sí tuvo gran influencia del patriarcado, históricamente, la acción de dejar de lado a las mujeres productoras de arte, que se tradujo en que los museos formaron sus colecciones sin incluirlas, o si tenían obra, no se exhibieron.



"Durante siglos, intencionalmente se ha invisibilizado a la mujer como productora simbólica y se la ha relegado a lugares de producción de menor importancia supuestamente para esa mirada" opinó el artista plástico Andrés Labaké.



"A la mujer se le prohibió participar del arte por años, por eso las colecciones tienen más obra de hombres. Se va a ir equilibrando pero pasará mucho tiempo" consideró la escultora Beatriz García Huertas. Coincidió con ella la artista visual Silvina Martínez, y opinó que recién hace 20 años la situación comenzó a cambiar.



"Según la historia lo único que la mujer tenía permitido pintar, flores, bodegones, la pintura institucional, los retratos, que era lo que daba trabajo a los artistas, sólo la hacían los hombres" comentó Jamile Apara, artista plástica y curadora de la galería Artify, que destacó que en la historia del arte sólo hayan nombrado dos mujeres, como Raquel Fornes (cuadro de imagen principal) y Bibi Zogbe.



Para el pintor local Arturo Román Sierra, "hay tremendas artistas como Leonor de Carrieri, Malena Peralta, pero uno ve en las exposiciones que las obras femeninas tienen una tendencia decorativa y eso le quita peso. La mujer viene con una tendencia decorativa, la trae metida en su psiquis, en sus conductas. En la historia del arte, la mayoría de las rupturas, los nuevos movimientos fueron generados por varones. El varón tiene una actitud más marcada de transgredir. Puede que tenga que ver la hormona masculina, su dosis de violencia" opinó.



EL CAMBIO

Existe un revisionismo actualmente que llevó al Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado inauguró una muestra con obras de mujeres propias que tenían guardadas, reconociendo que de 12 mil piezas de la colección sólo 800 corresponden a autoras femeninas. (entre las que está la sanjuanina Eugenia Belín Sarmiento).



La importancia de estar dentro de las colecciones es que un museo, como salvaguarda del arte, les da legitimación.



"Los acervos de los museos en general se han construido sobre bases patriarcales y centralizados, dejando de lado el interior. En San Juan el porcentaje aproximado (de obra femenina) es del 3% sobre un total de 2.500 piezas. Es por eso que los últimos años las nuevas incorporaciones (en el Museo Franklin Rawson) están enfocadas al equilibrio de género" opinó la Secretaria de Cultura provincial, Virginia Agote, quien por esa razón, reivindicó la realización de la convocatorias como las del 8M.



"Yo no considero que una obra física se cargue de esos significados y significantes. Por eso no hablo del patriarcado en el acervo físico, sino en las gestiones", dijo por su parte Emanuel Ruíz Díaz, director del Museo Franklin Rawson (MPBAFR) quien opinó que las "colecciones que no se manejan por cuestiones de género sino por otros criterios; no sólo desde un lugar de lectura de género, sino de la obra como documento, de lectura en el total de la colección". No obstante, destacó que en las dos ediciones del Premio Franklin Rawson fueron elegidas mujeres, que en la última Bienal de Dibujo también hubo representación femenina, así como en la adquisición en ArteBa de este año y remarcó que San Juan "ha sido pionero" en la formación de mujeres precursoras de las artes visuales en el siglo XIX.



Apara, en tanto, resaltó las iniciativas de Artify junto con el Municipio de Capital de generar el Premio Salón Juego de damas, que es sólo para mujeres de todo el país



Los distintos actores consultados sostienen que los concursos y convocatorias vienen a saldar una deuda con las mujeres en el arte aunque algunos advierten que no se debe caer ahora en dejar al hombre de lado; y que la variedad en la composición de los jurados que determinan adquisiciones también es importante.



Usando la palabra que sea para describirlo, es un hecho que la invisibilización de la mujer también existió en el arte y debió abrirse camino, y hoy se nota un nuevo aire, un inicio de equilibrio en la balanza; pero también una idea más esperanzadora, que tiene que ver con destacar la obra, sin importar el género del autor.

ELLOS DICEN

Andrés Labake

"Desde esta tercera ola de movimiento feminista, las instituciones están revisando sus gestiones, no sólo con respecto a qué patrimonio eligen, sino qué tipo de políticas desarrollan.

Arturo Román Sierra

"Puede haber una tendencia patriarcal, pero la obra de los varones está más plantada, sin tendencia decorativa. El arte en serio no está hecho para decorar. Aunque hay artistas muy buenas"

Beatriz García Huertas

"Los que hacen la selección para los patrimonios son jurados, personas que tienen que ser muy idóneas y objetivas. Eso es lo que va a modificar el acervo de los museos".



Jamile Apara

"Lo maravilloso será cuando haya un concurso de arte y no tenga que ser sólo para mujeres; y que podamos hablar del arte y la obra. Aunque es necesario para saldar una deuda, eso sí".



Silvina Martínez

"La tendencia patriarcal ha sido una constante por siglos. Fines del siglo XX comienza a cambiar y la producción femenina tiene importante presencia, pero la lucha debe seguir".





LA CONVOCATORIA

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, convoca a participar del Premio Adquisición 8M edición 2023 que tiene el "objetivo de exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarixs para ampliar la presencia de artistas mujeres e identidades diversas y/o disidentes en las colecciones nacionales y, de ese modo, revertir las tendencias patriarcales de los acervos de los museos argentinos".



Serán seleccionadas 16 obras, con un premio adquisición de 1.000.000 (un millón de pesos). Inscripciones en plataforma del Registro Federal de Cultura (somos.cultura.gob.ar) hasta el 4 de diciembre.