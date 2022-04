El próximo sábado, en Calingasta, tendrá lugar uno de los espectáculos que se ha convertido en un esperado clásico sanjuanino: El Concierto de las Américas. Con el cerro Alcázar como majestuoso marco, harán sus presentaciones una banda nacional y una local. Desde Buenos Aires llegará con su contagiosa cumbia La Delio Valdez, mientras que el crédito local que tendrá a su cargo la apertura de la velada será Sonenfá, que había sido convocado para la edición que se suspendió cuando se desató la pandemia. Angelo Muñoz en tres cubano, arreglos y dirección musical; Fabricio Carbajal en voz líder y bongó, Fernando Naser en trompeta, Daniel Pellice en bajo, Miguel Sánchez en trombón y Guillermo "Goku" Illanes en congas y producción musical -todos músicos destacados de la provincia, oriundos unos y por adopción otros- son el actual elenco estable de este grupo de puertas abiertas que frecuentemente cuenta con la participación de artistas invitados. De hecho, debido a que algunos de sus integrantes están abocados a la ópera La Boheme, para esta presentación incorporaron a John Calero y Carlos Aguirre en trombones; y a Matías Coronado en timbales.



A full con los preparativos tras la actuación de ayer en la "Plaza de la Joroba", la formación que también integra Silvio Guevara como manager y prensa ajusta cada detalle para lucirse en aquel escenario tan único como la oportunidad que significa para ellos. Así la sienten por una conjunción de motivos: haber sido elegidos, el lugar, los colegas a los que antecederán y a quienes ven como referentes, el público, la transmisión... en definitiva, por la magnitud de lo que implica desplegar allí su particular propuesta: su "salsa cuyana".



Si bien Sonenfá interpreta temas de agrupaciones salseras de distintas latitudes, su rasgo distintivo es llevar canciones folclóricas cuyanas al ritmo de la salsa. Ahí llegaron hace un par de años buscando un sello propio, una identidad que creen haber consolidado y que el público aceptó. Marca que ha quedado registrada en el cuarto single que sacaron en 2021, Diluvio de amor, de Ernesto "El Negro" Villavicencio y Armando Tejada Gómez; y también en Brindemos, del mendocino Armando Navarro y Rubén Chavez, que estará en plataformas los primeros días del mes próximo; dos que sonarán con el Alcázar como caja de resonancia.



"Sonenfá comenzó por el 2018 como un grupo de músicos amigos que empezaron a hacer salsa con la idea de reflejar de algún modo el ritmo y el paisaje caribeños, pero nos faltaba una cuota de identidad. Así fue que también empezamos a trabajar el repertorio con obras que tienen que ver con el cancionero folclórico cuyano. Es decir, traer la esencia del folclore cuyano y llevarla al género salsero; y con eso logramos esa identidad que buscábamos, la salsa cuyana, le dimos ese toque regional a la salsa", comentó a DIARIO DE CUYO Carbajal, que destacó que el público los alienta a seguir trabajando en esta línea que, creen, también contribuye a acercar el folclore a otros sectores. "Es tonada con fiesta", simplificó con una sonrisa el espíritu que habita a la banda donde se fusionan "soneros" argentinos, chilenos, venezolanos -y ahora también peruanos- imprimiéndole un color especial. "Lo hacemos con total respeto y seriedad, tratando siempre de aportar, desde nuestra visión" subrayó el cantante del grupo al que bautizaron Sonenfá en una situación casi de emergencia: "Una vez estábamos por salir a tocar y no teníamos nombre. Vimos que los temas que ya estábamos tocando eran todos en la misma tonalidad, en la nota Fa, y bueno, salió Sonenfá... y por suerte pegó!", explicó.



"Así es, la salsa cuyana es nuestra forma de encontrar nuestra identidad, para no quedar encasillados solo como salsa, que haya un punto de inflexión entre las dos cosas", adhirió Muñoz, quien aseguró que hacer los arreglos no le resulta difícil, solo necesita un momento de inspiración. "No es que decís "me voy a sentar a hacer los arreglos". Cuando aparece la chispita, baja toda la info", contó quien también hacía los arreglos de Duende Fusión, junto a su hermano Esteban. "Y si no sé algo, pregunto, porque siempre los colegas están muy dispuestos a ayudar", acotó uno de los fundadores.



"Estar ahí será impresionante, es muy loco... Hemos armado un equipo de trabajo grande, tenemos más músicos en escena, nos estamos preparando con todo para estar a la altura de la ocasión", reveló Muñoz. "También es una responsabilidad muy grande, representar a la provincia en este espectáculo que va a ver todo el país por la televisión pública, así que estamos afilándonos lo más que podemos", aportó Carbajal, para quien "llegar en ese escenario también es el fruto de seguir apostando a esto que nos encanta, que es la música, a seguir produciendo y generando contenido". "Hace varios años venimos trabajando con Sonenfá y creo que todo el trabajo se está reflejando en estas cosas que están sucediendo", ratificó Muñoz , quien, como sus compañeros, espera "ansioso" y "feliz" la gran noche. "Vamos a romperla", prometió entusiasmado.



Información para tener en cuenta

El Concierto de las Américas tendrá lugar el sábado 30 de abril, en el escenario natural del Cerro Alcázar (Calingasta). A las 19 comenzará la actuación del combo local Sonenfá y a las 20 hs dará inicio el show de la banda de música tropical La Delio Valdez. Desde las 17.30 hs el público podrá ingresar.



Las entradas, gratuitas, deben retirarse mañana lunes, a partir de las 9 hs, en la boletería del Auditorio Juan Victoria. Se entregarán hasta dos entradas por persona. El aforo del predio es de 2.500 personas. Aquellas que no puedan acceder a los lugares previstos, podrán disfrutar del espectáculo a través de pantallas que se colocarán en el lugar.



Debido a que la capacidad hotelera ya está agotada, desde el Ministerio de Turismo y Cultura se habilitó la inscripción para el registro extra hotelero, de modo que quienes cuenten con casas que sirvan para hospedar visitantes, podrán llenar el formulario https://bit.ly/ExtraHotelero



El Concierto será televisado en vivo por la TV Pública y también podrá verse por https://sisanjuan.gob.ar