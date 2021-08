Nacida en un pueblito del interior de Corrientes, Belén Quincose creció inmersa en el carnaval donde era algo cotidiano y cultural. Aprendió a amarlo y por eso ella lo promueve donde va; ha colaborado con el vestuario de comparsas ganadoras de Gualeguaychú, fue reina nacional y en distintas provincias ha dictado cursos sobre diseño de vestuario como el que encabeza aquí, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. "Mejorar la calidad hace que sea algo más consumido y la industria del carnaval mueve mucha gente. Aquí me encontré con gente maravillosa, con una energía impresionante", expresó la tallerista que además es arquitecta. Habla con pasión sobre el carnaval como tradición y forma de vida. "Es la única fiesta que es verdaderamente inclusiva" dijo a DIARIO DE CUYO la correntina de 36 años, que por esas cosas del destino terminó mudándose al otro lado del país después de enamorarse de un "sanjua", como le dice cariñosamente a su pareja, con quien tiene dos hijos de 2 y 5 años y que conoció cuando participó de la Fiesta Nacional del Sol en 2015 como embajadora del Carnaval.



Por un tiempo se dividió entre San Juan y el Litoral, por compromisos laborales, incluso viajando con sus bebés, pero con la pandemia terminó de establecerse aquí.



Recién llegada ayudó en el diseño de los trajes de una agrupación de Chimbas que viajó a Buenos Aires; y después no continúo colaborando en el carnaval chimbero porque no coincidían sus tiempos, dijo, pero también tiene una opinión crítica sobre cómo se desarrolla. "He percibido que aquí como que se disputan a quién le pertenece la fiesta y lo cierto es que es del pueblo. Sé que San Juan ha tenido un carnaval hermoso, que fue parte de la identidad provincial que no es igual al de Corrientes, porque en todos lados es distinto, percibo que la gente sostiene este espíritu. San Juan también es carnaval, pero es como que se quedó dormido después de todo lo que pasaron, los terremotos no son cosa menor" resaltó y por eso aseguró que ve a los sanjuaninos como un pueblo guerrero: "Son el Ave Fénix, ver esa sociedad que se hace desde las cenizas, gente que empuja... me ha fascinado en ese sentido", compartió, entusiasta Belén, que dice sentirse hermanada con San Juan.

Casquete. Aprendieron tips para mejorar la herrería artística usada en los tocados.

Orgullosa correntina de ascendencia brasileña, además, Quincose pasó varias veces por el corsódromo de Gualeguaychú, donde obtuvo premios y distinciones. Fue reina nacional, embajadora nacional, mejor figura estelar, mejor traje, y con su talento para el diseño llevó a la cima a algunas agrupaciones olvidadas. "El carnaval me enseñó que es una fiesta de integración social, es una fiesta que abraza a la gente. Para mí es sanador el carnaval en sí".

Bustier. En el top del traje trabajan con materiales autóctonos como piedras partidas de cuarzo.

Defiende el rol de una embajadora (figura que reemplazó hace tiempo en Corrientes la de reina, que aquí cambió en 2020) y el haber llegado a ganar con 31 años, porque "no hay tope de edad, porque una embajadora tiene que transmitir su cultura, abrazar las tradiciones con las que creció, no es un concurso de belleza ni de juventud, hubo un cambio de paradigma, no es una cara bonita", sostuvo.

Conchero. Está realizado con alambre, útil para un traje en movimiento.

Dispuesta a promover y mejorar esta tradición que tanto ama, es categórica sobre cómo pueden hacerse las cosas ."En el tiempo que vivimos hoy tenemos acceso a mejores materiales y conocimientos, eso nos permite tener un carnaval de mejor calidad. Antes no había eso". Y eso es lo que justamente buscó transmitir en su primer taller, sembrando la inquietud.







EPIGRAFE FOTO 3

Casquete. Aprendieron tips para mejorar la herrería artística usada en los tocados.



FOTO 4

Bustier. En el top del traje trabajan con materiales autóctonos como piedras partidas de cuarzo.



FOTO 5

Conchero. Está realizado con alambre, útil para un traje en movimiento.

¸·<1> C: @win-950-beleM: Guia -003-·<3> Profundidad · CENTIMETROS 46.50 · PALABRAS 663.00 · LINEAS 132.00 ·<9>Ortografia - Correc:657, Verif:000 1·<10> H&J: Diario·