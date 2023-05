Ruiz hizo historia con la fotografía gigante en el Obelisco, adonde volverá con otra intervención, que tendrá fotos que expuso en Jáchal.

Hace 16 años, los acelerados transeúntes del porteñísimo cruce de Av. Corrientes y 9 de Julio se toparon con una fotografía gigante del pacífico Valle de la Luna, cuyo tamaño -60 x 18 m- le hacía sombra al no menos porteñísimo Obelisco. Fue una intervención urbana, aún muy recordada, del fotógrafo jachallero Roberto Ruiz, quien prepara su segunda llegada a la Plaza de la República con otro llamativo proyecto que verá la luz en junio, adelantó.



En medio de trámites y permisos, el autor comentó a DIARIO DE CUYO que ahora la intención es montar una muestra de unas 30 obras, no gigantografías pero sí de considerable tamaño; imágenes de paisajes, costumbres y personajes de la provincia... "Y de Jáchal", sonrió orgulloso. No será una exposición más, y no sólo por el icónico lugar de emplazamiento, sino porque en esta entrega, que se concretará con ayuda oficial y privada, habrá detalles que no pasarán desapercibidos.

"Hace un tiempo que traigo la intención de volver al Obelisco. Ahora será con varias fotos, las mejores que expuse en la última gran muestra que hice en la Plaza de Jáchal, de 1,30 x 1 m, y también otras nuevas de 3x2 m. Estarán en caballetes y por un tiempo habrá dos grúas que sostendrán fotos colgadas. Además tendrá participación en danza y canto, folclore de San Juan. Quiero que sea un despliegue grande, que lo vea todo el mundo, una sanjuaninada en el Obelisco", declaró Ruiz, que luego trasladará su muestra a Puerto Madero.



"El objetivo es llamar la atención con las imágenes de San Juan, en una forma original de exponer, porque nadie expone al aire libre como lo hago yo y me ha dado resultado. Lo que a mí me motiva es que la gente reconozca mi trabajo, siempre busco que tenga calidad y que sea original", expresó Ruiz, entusiasmado con su nueva aventura, que va compartiendo en sus redes.