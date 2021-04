El equipo del 8 con el que Chaher rearmó la grilla del canal sanjuanino que integra el Grupo América.

Diego Chaher es rionegrino, se recibió de abogado y ejerció en Buenos Aires; y se radicó luego en Mendoza, donde ingresó al Grupo América en 2004 y al tiempo fue designado gerente corporativo de Asuntos Legales. Pero tiene mucho de San Juan: Sus abuelos maternos eran cauceteros y su adolescencia estuvo repartida entre el colegio Don Bosco y el de la UCC de donde egresó, en el que forjó amistades que aún conserva y donde también se enamoró de una sanjuanina que se convirtió en su esposa. Era muy joven, pero entonces se le grabó a fuego la importancia de los medios locales en la provincia. Y, vueltas de la vida, todo eso pesó a la hora de tomar decisiones. Cuando se enteró que América emprendería la búsqueda de un gerente general para el primer canal sanjuanino, fundado por Jorge Enrique Estornell y adquirido por el grupo en 1998, levantó la mano y le dijeron sí. Y se propuso recuperar la emisora que empezó a operar en 1964 y dos años más tarde hizo vanguardia con programación local.



Aunque empezó a trabajar en mayo, su designación formal se hizo en julio del 2020, en medio de la fuerte incertidumbre de los primeros meses de pandemia; y apenas pudo, viajó a San Juan para poner manos a la obra. "Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero lo estamos haciendo", dijo Chaher en charla con DIARIO DE CUYO.



-¿Pesó tu vínculo con San Juan a la hora tomar el desafío de conducir Canal 8?

- Conozco el canal desde hace años porque además participé en la compra recién llegado a Mendoza, y además tengo un tema afectivo. Cuando me fui de San Juan, la radio era Colón, el diario era DIARIO DE CUYO y la tele era el Canal 8, marcas que no han perdido esa fuerza. El 8 era un emblema que había pasado momentos complicados, pero seguía estando vigente en el ideario de la gente. Entonces vi que era una oportunidad de mostrar que se podía llegar a actuar incluso en pandemia, así que propuse seguir en Legales y tomar la operación del 8.



- ¿A qué apuntaste primero?

- A la técnica y a la gente. Apenas pude me vine, ese mismo viernes prendí la TDA y el lunes fue la primera reunión de trabajo. Lo que traté de transmitir era que había que encender de nuevo el canal, que había estado huérfano. Y de julio a diciembre, de lunes a viernes pasamos de 5 horas de programación a más de 15, cuando por ejemplo Canal 7 tiene 8 horas. Esto habla de esfuerzo y de las ganas que puso la gente, que tenía la mística intacta, el sentimiento de pertenencia. Eso permite tener empuje, el equipo, solo no lo podés hacer.



- Aumentaron las horas de programación apostando a contenido local

- La imagen que tengo desde adolescente es que el 8 es sanjuanino y gracias a eso se mantuvo vigente pese a los vaivenes. La idea siempre fue recuperar el 8 con contenido local y en vivo. Empezamos buscar distintos segmentos y a apostar a un encendido rápido, porque el tiempo para mí era crítico, ya que en pandemia no había parámetros de cómo íbamos a estar en tres meses. Recuperamos la mañana, la siesta y luego fuimos completando las franjas horarias, para que la gente pudiera volver a un canal con contenido real, con producción local y en vivo.



- ¿Las alianzas fueron otra herramienta?

- Bueno, ya conocía el programa de Guillermo Juárez en la radio y me junté con los directivos para armar ese producto de Colón desde el 8, apostando a combinaciones técnicas de la radio y el canal. Así con Primera Edición de Noticias recuperamos la primera mañana y volvimos a titular. Las alianzas suman, también lo hicimos con instituciones como la Municipalidad de Capital, con la que firmamos un convenio para salir con artistas en vivo desde el teatro municipal. Y encendimos radio La Red como parte del grupo.

- En un mundo globalizado, recobra sentido pintar tu aldea...

- Está bueno apuntar a eso, para adentro y también proyectarlo hacia afuera. En julio me tocó un fin de semana largo en San Juan, así que cargué la camioneta y nos fuimos por los departamentos más alejados, presentándonos, diciendo que volvió Canal 8, buscando referentes locales. Hicimos Iglesia, Jáchal, Calingasta y la repercusión fue enorme. La televisión seguía siendo una fuerza viva muy presente y el 8 seguía siendo muy fuerte. Trabajamos llevando el canal al interior de la provincia e hicimos un ensayo encendiendo una repetidora en Rodeo que estuvo apagada 20 años, pero no como repetidora sino como TDA, que te permite llevar cuatro señales, así que no sólo encendimos el 8, sino también Iglesia HD y produjimos una especie de informativo local, como demostrando que se puede tener un canal departamental. El proyecto es armar una especie de Red TDA en Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta, donde podés llevar por ejemplo el 8 Sport y la señal América de Buenos Aires pero con tanda local; y que incluso puedan interactuar entre sí. No estamos inventando nada, pero es aprovechar lo que existe. Este tipo de entramado de contenidos locales es muy valioso para el Gran San Juan y para los cordones más alejados. Vamos de menor a mayor, es la intención hacerlo en el plazo más corto posible.



- Hablaste también de proyectar hacia afuera...

- Claro, mi idea es ser el portal hacia Buenos Aires, que el 8 se erija en una productora que mande contenidos aprovechando que es parte de Grupo América. Así estrenamos dos semanas atrás "Regionales San Juan', un programa grabado sobre Iglesia...



- ¿Buenos Aires consume ese material?

- ¡Sí! La pandemia está cambiando mucho las cosas y lo que es TV también. Fijate que incluso en la tele de Buenos Aires ya no hay grandes producciones como las históricas, esto de que sabías que en abril largaba la programación con sus tanques. Ahora está todo reciclándose, estirándose con contenidos largos, entonces nos da la posibilidad de crear productos locales que son totalmente consumibles en otras plazas y más en Buenos Aires. Gustó como prueba piloto y lo vamos a seguir haciendo.



- ¿Y cómo se compite desde lo local con otros contenidos, a mano en cualquier celular?

- Yo creo que ya no hay una competencia directa, hoy todo compite con todo, estás compitiendo permanentemente con todos los generadores de contenido. La competencia ahora es por la atención de la gente y requiere creatividad. Pero la gente quiere consumir local, que hasta las noticias de otros lugares se las cuente un sanjuanino, desde la visión sanjuanina. Entonces hay espacio para que nuestros contenidos tengan buena recepción, incluso a nivel regional.



- ¿Volvió el 8?

- Sí y estamos haciendo que no sólo cubra las expectativas. En este escenario donde la mayoría de los canales está apostando a mantener la operación, acá apostamos a más generación. El desafío en pandemia fue empujar los límites, no quedarnos quietos; y lo estamos haciendo. Nos hemos animado y estamos marcando camino.