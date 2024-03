Diciembre de 2022 fue la última vez que vino a San Juan desde Alemania, donde se radicó y trabaja como ingeniero de alimentos. Después de aquella oportunidad, el también generador de contenidos Mauricio Nozica se prepara para un retorno cargado de expectativas. No es para menos, ya que representará su debut con un unipersonal escrito, dirigido y protagonizado por él, en Sala Z de IOPPS, el próximo sábado 13 de abril, con funciones a las 20 y a las 22 hs -debido a que los tickets para ambos shows ya se agotaron, desde la producción se está planificando una tercera fecha, aún a confirmar-.

Cuando era un estudiante apenas y el mundo se encontraba en aislamiento por la pandemia de covid, siempre fascinado por el arte, comenzó a realizar pequeños clips desde la casa de sus padres y, sorpresivamente, se masificaron. Pese a que decidió partir rumbo a Europa, él continuó haciendo estos videos dejándose llevar por su veta creativa. La misma que lo llevó a diseñar una producción que estrenará en sus pagos, donde se reencontrará con su mamá Graciela, su padre Raúl y su hermana Malena -ya que 2 de sus hermanos mayores, Mitar y Nadia, se encuentran en Canadá-, sus abuelos, primos y tíos.

- ¿Por qué te fuiste del país?

- Quería ver qué podía hacer. Yo trabajaba en Veladero y no me sentía muy contento con eso. Entonces, pensé en buscar algo para seguir estudiando, postulé para varias maestrías y surgió una beca con todo pago en Alemania que duró un año y medio en plena pandemia, así es que hice una parte en Tucumán y otra allá, donde la finalicé. Y una cosa llevó a la otra: encontré trabajo, hice amigos y empecé a instalarme allá sin querer. Además, pesó mucho la situación económica argentina, mi mamá fue la primera que me dijo que me quedara. Ahora vivo bien, pero empecé de cero, laburando de lunes a viernes, 40 horas a la semana. Soy un laburante más, trabajo desarrollando productos para una fábrica de alimentos, pero hay una seguridad que en Argentina no hay, me alcanza para pagar el pasaje de ida y vuelta, con eso digo todo. Sin embargo, extraño mucho y siempre me planteo regresar, pero en San Juan está todo muy acotado.

- ¿Es la primera vez que vas a presentar una producción de tu autoría en la provincia?

- Es algo que hace 3 años venía pensado, un sueño que no sabía como pasar al proyecto. Hace un mes, en Alemania, se me dio la posibilidad de hacer un stand up para latinos y fue la prueba de fuego. Me encantó la sensación del contacto con el público. De este modo, me puse de cabeza a escribir para hacer una puesta en San Juan, hice hasta el flyer de promoción. Es increíble lo que está pasando porque se agotaron las 2 funciones previstas. Siempre anhelé hacer algo mío y presentarlo en San Juan pero nunca imaginé que se concretaría.

- ¿Cómo te nació el gusto por lo actoral, a la par de tus estudios como ingeniero?

- Siempre me gustó el teatro. Empecé a dar mis primeros pasos en la Cooperativa Teatro de Arte con Pilar Murcia, Leticia Rojas y otros profes. Después hice El bello y la bestia en 2012, y La Caperucita en 2011. En 2017, inicié mi formación en comedia musical en Acapella haciendo Principito - El musical, entre otros; trabajé como notero para la TV Pública durante la Fiesta Nacional del Sol y participé en el Ballet El Quijote donde hice el protagónico en el Teatro del Bicentenario en 2017, entre otras actividades.

"Siempre volver a San Juan es muy lindo pero este debut me da 100 años de vida. Es volver a lo artístico de mis primeros tiempos, a los orígenes"

- ¿Cuándo explota tu veta de Instagramer y, en especial, el personaje de "El Yarco" que viene a Sala Z?

- "El Yarco" es un apodo que me pusieron los sanjuaninos. Yo me lo adueñé, sin pensar mucho. Siempre me gustó lo audiovisual y, en pandemia, hice un video de cómo hablábamos en San Juan. Fue algo orgánico, pero explotó. Mis amigos me mostraban que estaban en las historias de sus padres, me llamaban de radios de diferentes localidades como Barreal y Caucete para entrevistarme, y hasta Darío Barassi lo publicó, a él siempre le mando mis videos porque me encanta lo que hace pero no es que tenga contacto con él. De un día para otro, pasé de 3 mil seguidores a 10 mil. Cuando salió la Gladys fue increíble, la armé con la peluca que me prestó una vecina y sigue estando en mi repertorio, al igual que la Susi, mujeres de pueblo, buen populares; en estas composiciones hay mucho de mi familia y mucho de Mauricio también.

- ¿Serán parte de tu obra en San Juan?

- La Gladys y la Susi, acompañarán a El Yarco y otros personajes sorpresas. Cada uno va con sus características y su vestuario. Es un show que también tiene mucho de América latina, se mueve por México, Colombia y Chile... se amplió el abanico.

- ¿Qué emociones te genera este debut?

- Estoy emocionado, me da miedo...tengo un montón de sensaciones. Siempre volver a San Juan es muy lindo pero este debut me da 100 años de vida. Es volver a lo artístico de mis primeros tiempos, a los orígenes. Hacer una creación de mi autoría en San Juan es el mejor regalo que me puedo dar.

- ¿En la actualidad, cuántos seguidores tenés?

- Unos 108 mil. Lo único que quería era tener seguidores para pedir un canje de hamburguesas en San Juan. No puedo creer hasta dónde llegué.