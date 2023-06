Cristian Alderete es un conocido artista que ejecuta varios instrumentos, es intérprete, compositor, productor y también docente; y se ha desempeñado como solista, en grupos y acompañando a famosos cantantes de diferentes géneros, en distintos escenarios. Con todo ese bagaje y especialmente como trombonista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos M¦ Pascual Grisolía (BSNC) -del Ministerio de Cultura de la Nación- volverá a San Juan en el marco de la "Gira de Formación de Aspirantes", que una representación de la formación realiza por el país. Los encuentros, destinados a personas con discapacidad visual vinculadas o que quieran vincularse a la música; y a todo aquel que se interese en la temática, tendrán lugar mañana y pasado en la Biblioteca Popular Sur de Rawson (ver aparte).

"Compartiremos experiencias personales dentro de la Banda y de cada uno como personas con discapacidad visual; y también el acceso a la información, a estudiar una carrera, a tener un trabajo. Y habrá talleres sobre musicografía Braille y herramientas para la accesibilidad", adelantó, antes de profundizar en charla con DIARIO DE CUYO.

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos fue fundada por el M¦ Pascual Grisolía, quien en 1939 inició una escuela de instrumentos de viento en el Patronato Nacional de Ciegos. El 15 de octubre de 1947 brindó su concierto inaugural convirtiéndose así en pionera en el mundo.

- ¿Cuál es el objetivo de este encuentro en San Juan?

- La idea es que las personas con discapacidad visual y su entorno conozcan que hay herramientas que le pueden servir para dedicarse profesionalmente a la música, aspiren o no a entrar a la Banda. Si quieren ser aspirantes a la Banda, nosotros felices, porque hay cargos vacantes y van a haber concursos; y estamos deseosos de encontrar músicos y músicas de cualquier parte del país. Pero difícil es que haya gente que se desarrolle en algún ámbito específico si no conoce que hay un horizonte profesional posible, entonces también es un poco eso, abrir el panorama, también para los que están en el ámbito de la educación especial, las familias... Lo que queremos contarles es que hay posibilidades y esperamos que esto sea un disparador para que las personas ciegas conozcan herramientas para desarrollarse.

- Es bueno que aspiren a la BSNC y que también haya horizontes en las provincias...

- Absolutamente. No es nuestra intención que la Banda funcione como una meca, sino como una posibilidad más. Esperamos que en los ámbitos donde hay orquestas y ensambles pueda haber espacios para personas con discapacidad visual. Insisto en este concepto porque si bien es un colectivo, no hay solo ciegos, hay distintas patologías que derivan en necesidades distintas, una diversidad. Pero bueno, por supuesto que para que estén esos espacios tienen que haber herramientas, tienen que saber que el músico ciego puede profesionalizarse. Por eso es el eje principal de esta propuesta.

- En la Banda no hay sanjuaninos, sí está Fátima Garro en el Coro Polifónico Nacional de Ciegos.

- Sí, compartimos actividades artísticas con Fátima. Conocemos toda la trayectoria que hizo, de ir en diferentes momentos, de hacer el curso del Coro y finalmente rendir concurso. Es un ejemplo de que las cosas no se hacen de un día para el otro, hay un proceso de trabajo y profesionalización y así como lo hizo Fátima, otros pueden hacerlo.

- ¿En qué difiere, en lo cotidiano, la vida de una persona ciega que quiere dedicarse a la música?

- Hay dificultades en cuanto al acceso fluido, porque aunque cada vez hay más herramientas, no circulan con fluidez. Hay algunas que no son la solución mágica para todo, pero sí nos mejoran sustancialmente las posibilidades de acceso a la música, como las que tienen que ver con la musicografía, por ejemplo. La diferencia que puede haber entre una persona ciega y una vidente que hacen música es el acceso a las herramientas. Mientras más acceso se tiene a ellas, las diferencias se achican, al punto de poder interactuar con plena fluidez. De hecho yo tengo mi actividad también fuera de la BSNC como músico. Como dice la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la diferencia radica en las dificultades que nos plantea el entorno. Yo no me siento diferente, lo que me pone en una situación diferente son aquellas dificultades del espacio o el entorno que hacen que yo no me pueda desarrollar. Esas dificultades dejan de estar cuando hay una partitura en Braille, cuando el edificio tiene señalizaciones, cuando la gente está abierta a interactuar...

- Hay una deuda pendiente al respecto...

- Tampoco es la idea exigir que la gente y los lugares estén previamente preparados para mí, contamos un poco de esto en la charla. Entendemos que todos los lugares y ámbitos están en un proceso, empiezan a aprender en el momento que empiezan a interactuar con nosotros, por eso tengo cierta resistencia a la sensación de deuda, porque es difícil ver algo cuando no lo conocés. Distinto es si vos conocés esa realidad y no hacés nada, pero si dictaste clases durante 20 años para personas que ven, no manejaste Braille ni nada de eso y un día llega un alumno ciego, no es ninguna deuda; sí es un deber profesional a partir de ahí decir "Yo no sé cómo hacer esto, entonces articulo con quien sí sabe', consultar a ámbitos específicos y sobre todo -y es algo que planteamos firmemente- preguntarle a esa persona que llegó "Che, cómo hacemos, qué me sugerís?'. Y eso pasa tanto en el ámbito educativo como en la calle, por ahí la gente te aborda ya suponiendo qué ayuda necesitás y lo ideal es que te diga "Hola qué tal ¿Te ayudo de alguna manera?' Y ya está, ahí empieza una interacción que seguro será fructífera.



- Hablamos del acceso en la formación. Ahora, a la hora de salir a trabajar, ¿tienen las mismas posibilidades?

- Me encantaría decirte que sí, pero el ámbito laboral está complicado para todos los músicos en general y dentro de esa escasez de espacios para tocar, seguimos siendo una porción ínfima y ahí se mezclan otro montón de cuestiones. Si no hay músicos ciegos profesionales es difícil pensar un cupo en los festivales, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos es empezar a hacer rodar la rueda, que haya lugares de formación, que los músicos se profesionalicen, que a nivel municipal, provincial y nacional haya un espacio generado. Es difícil poner la responsabilidad en un solo lugar...

- Supongamos que se formaron, que se desempeñan como músicos... ¿Hay ámbitos donde también puedan capacitar y no sólo al colectivo? Eso incentivaría a muchos aspirantes...

- Varios de nosotros en la Banda somos docentes en diferentes ámbitos y te aseguro que es muy significativo, no sólo para las personas con discapacidad visual, sino para toda la comunidad. Pero acá también estás tocando un tema más amplio, que tanto el colectivo como los ámbitos educativos y la sociedad se tienen que plantear: ¿Consideramos que las personas ciegas pueden ser parte de la comunidad laboral? ¿Por qué no estamos trabajando en espacios de trabajo formal?. Quizás el entorno no nos ve, ni nosotros mismos incluso, como personas que pueden asumir una responsabilidad, cumplirla, formarse y formar profesionalmente.

- ¿Por qué?

- ¡No me hagas que te adelante todo el taller! (risas). Bueno, en pocas palabras, arrastramos cuestiones que tienen que ver con el concepto de la discapacidad de otros tiempos y nos cuesta incorporar nuevas perspectivas. En eso estamos trabajando, en que no solo somos personas receptivas de ayuda y asistencia, también somos personas que podemos hacer nuestro valioso aporte a la sociedad.

-¿Qué esperás llevarte de esta visita?

- Como ya hemos tenido la alegría de estar en San Juan, algunas personas conocemos, pero estamos muy deseosos de conocer más gente, con discapacidad visual y otras vinculadas al ámbito familiar, educativo y artístico para poder charlar sobre todas estas cosas, contar nosotros y que también nos cuenten; seguir buscándole la vuelta a las dificultades y celebrar los logros...

- ¿Sería importante que asistan personas involucradas en políticas de accesibilidad?

- ¡Claro! Y ahí estoy de acuerdo con vos en el concepto de deuda, en cuanto a quienes trabajan en el ámbito de gestión, porque es muy difícil gestionar si no conocés las características del colectivo. Ojalá vayan y podamos interactuar, y con esto digo no solo plantear nuestras dificultades como colectivo sino también las que tienen las personas cuando quieren gestionar. Seguramente en el diálogo podremos encontrar, no sé si la solución, pero sí el modo de que la rueda empiece a girar.



Para agendar

Gira de Formación de Aspirantes de la BSNC, en la Biblioteca Popular Sur (Mendoza 1475 sur, Rawson). Entrada libre y gratuita.



Viernes 9 de junio

9 hs: Taller: Conocimientos Generales del Sistema Braille e Instrucciones Básicas de Musicografía dictado por Cecilia Zárate y Rosy Griro (Profesoras copistas de la BSNC)

16 hs: Tecnología y Accesibilidad: Seamos Puentes y no Barreras. Herramientas para el contexto cotidiano y para la producción musical dictado por Gerardo Kessler (Solista de Saxo Alto - BSNC) y Cristian Ángel Alderete (Integrante de la fila de trombones - BSNC)

Sábado 10 de junio

10 hs Conversatorio: Vida Interna de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos