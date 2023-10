Salió de la seguridad que le brinda un set de televisión o un estudio de radio. Llevaba madurando su deseo hace tiempo, hasta que por fin la oportunidad llegó y encaró uno de sus más grandes desafíos profesionales, pisar las tablas del teatro. Aunque al escenario ya lo conoce bien, porque durante doce años viene siendo "La bruja amarga" del show de Panam, el bichito de hacer giras teatrales empezó a picarle con más intensidad. Edith Hermida, reconocida locutora en diferentes espacios radiales y como panelista del ciclo Bendita TV, se animó a encarar la comedia y el monólogo a través del unipersonal "Teneme paciencia". Tras el éxito en Calle Corrientes, inició su gira por diferentes ciudades del país. Ahora le toca turno al Cine Teatro Municipal de San Juan, donde montará este show que promete reír, emocionar y reflexionar al público sanjuanino.



- ¿Cómo pensó esta propuesta y cómo fue experimentar de esta forma el espacio teatral?

- Siempre había fantaseado con hacer un unipersonal. Hubo muchos intentos que no pude concretar, hasta que los planetas se alinearon para mí. Gracias a la ayuda de la productora Romina Corvo y Verónica Lorca, quien es una especialista en comedia y me enseñó la técnica, le dio la estructura al show sobre lo que debe tener la comedia de stand up y así arrancamos contando los temas que me interesan y quién era yo. Después, el público aportó lo suyo. Es un riesgo total que asumí.



- ¿En el stand up apuntar la mirada hacia realidades cotidianas?

- Sí, porque mi ilusión es que cada persona que viene a verme se quede pensando y repasando cosas de su propia vida. Lo que hago es un repaso de mi vida de cosas comunes a todos. Tengo 56 años de edad, de una era que no existía el celular ni las redes sociales. Cómo nos comunicábamos con nuestro padres, cómo conocíamos a los demás, la crianza de los hijos; ser madre de una joven y una adolescente, con todo lo que eso conlleva. Siento que soy de la generación que quedó en el medio de todo, porque mi mamá me cag... a pedos y ahora me cag... a pedos mi hija. Por eso en el show trato que cada uno encuentre alguna referencia de su propia vida, de las pérdidas, de los buenos y malos momentos; de la iniciación sexual que tuvimos, sin Google, sin Educación Sexual Integral. Por ejemplo, me pasó en Córdoba que una espectadora me dijo que cuando escuchaba de joven "sexo oral" imaginaba que eran personas conversando de sexo (ríe con picardía) y entendíamos así las cosas, con los años nos fuimos enterando de la verdad de otra forma.



- ¿Era una edad o una etapa más inocente en comparación con este tiempo actual? ¿Hay una brecha generacional?

- Es todo un desafío para nosotros tratar de achicar esa distancia, no hay que excluirse tanto. No hay que alejarse de los jóvenes. Soy fan de los centenials y de la Generación Z. Me encanta todo lo que tienen para aportar, desde lo musical hasta en cómo se involucran en determinados temas. Me nutro de la jóvenes que empujan con ganas a progresar. Lejos de decir que "el tiempo pasado era mejor", es al revés, me gusta aprender más de ellos. Los mayores o los adultos de mi generación, tendemos a encerrarnos con lo que ya conocemos y no vivir nuevas experiencias. No hay que aislarse en este sentido. Quiero que nosotros no perdamos de vista lo que está pasando ahora. No tenemos que quedarnos en una zona de confort. Como dije hay que tomar riesgos y lo que hago con la obra es eso, arriesgarme a hacer algo diferente. Eso me tiene emocionada y revolucionada.

- Al respecto ¿Cuáles fueron los retos a superar en el escenario?

- Bueno, siempre tengo 15 minutos antes de cada función y me agarra un miedo infernal en el camarín. Me vuelvo loca y me digo: "para qué hago esto", me replanteo todo. Pero cuando termina el show, después me da una alegría y digo: "¡Qué bueno que vine!". Vivo un vértigo antes y después de cada función. En el fondo, soy una campeona mundial en reírme de mi misma, es parte de mi personalidad, el humor me sacó de los peores momentos y más difíciles.



- ¿Cómo es la nueva etapa de Bendita TV en una situación compleja para la televisión que intenta contener audiencia?



- La televisión argentina se está reconvirtiendo. Hay un proceso de cambio, creo que estamos en un momento bisagra de los medios convencionales junto a la explosión de influencers y streamers. Vamos hacia una convivencia entre medios nuevos y medios tradicionales para llegar a la escena de la multiplataforma. Hoy se están dando transmisiones de radio en streaming o por Youtube. Obviamente, que no se gana lo mismo que antes, puesto que todo está diversificado. Pero me parece que la tele no dejará de tener su poder de penetración. Algo puede ser un éxito pero un clásico, se logra a través de los medios convencionales. Mirá a Julieta Poggio, la ganadora de Gran Hermano es una influencer talentosa, pero la televisión la catapultó.

- ¿Tiene sentido seguir pensando en la disputa por el rating?

- En Bendita no estamos pendientes del rating, pero hay que estarlo porque de eso depende de la continuidad de nuestro trabajo. Sin embargo, salimos con lo que preparamos, no estamos encima del minuto a minuto. Pero la forma de medir un éxito es relativo. Ahora Bendita se consume mucho por Youtube, entonces Ibope no mide eso, mucha gente ha dejado de consumir de manera fija la tele. Salvo un evento deportivo puntual en vivo. Y creo que Ibope está desactualizado en cuanto a la forma de medir los consumos televisivos.



DATO

Sábado 14 de Octubre. 21hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas: $4.000. Disponibles en Entradaweb.