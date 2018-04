Señorita Bimbo



De gira por el interior llevando su espectáculo de stand up junto a Noelia Custodio, Señorita Bimbo hace pie en San Juan por primera vez. Virginia Godoy, como es su nombre verdadero, se subirá al escenario de la Sala Z esta noche junto a su compañera para un show que propone "profanar el status quo y romper estructuras a través de la risa'.



"No material para todo el mundo' dice a DIARIO DE CUYO la actriz, que todos los días conduce un programa en una radio digital (Futurock) junto a Malena Pichot y Martín Rechimuzzi.



Hace tiempo que hace stand up y fue parte de los especiales del canal Comedy Central Latinoamérica. Ya había trabajado con Roberto Pettinato en 2011 como panelista de Un mundo perfecto. Hace unos meses su nombre se hizo más conocido en el interior cuando trató de misógino al exSumo, a propósito de las denuncias públicas de acoso que hicieron varias mujeres entre las que está la sanjuanina Emilia Claudeville. Pero esta vez Bimbo no quiere hablar de Pettinato. "No quiero que esté en mi nota', dice.

El dato

Señorita Bimbo y Noelia Custodio. A las 21, en Sala Z (Pedro Echagüe 475 oeste) Entrada: $300 en boletería de la sala.

Sobre aspectos más generales, después de las denuncias de acoso considera que "ya nada es lo mismo. Las mujeres empezaron a hablar. Siempre el feminismo hace que todo cambie' apunta. "Para la sociedad sí cambió la mirada sobre los abusadores, probablemente no vayan tanto a verlos en el teatro o los repudien'; pero de la "televisión espero cualquier cosa, que vuelvan a aparecer, que le den premios...'



Es hija de "La morocha de Buenos Aires', Virginia Luque, fallecida en 2014. Asegura que su madre fue una fuerte influencia en su vida. "Es la persona que más vi sobre un escenario. Sin hablar de feminismo me enseñó cómo era plantarse siendo mujer en ambientes muy machistas. Era una mujer de personalidad muy fuerte', dice la comediante que esta noche se pondrá a prueba en estas tierras.