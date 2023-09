FOTO Gentileza Ministerio de Turismo y Cultura

Faltaban pocos días para terminar el 2022 y este diario adelantaba lo que luego sería anunciado, como uno de los acontecimientos más importantes de la temporada 2023 del Teatro del Bicentenario. Esa mañana del 28 de diciembre, las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura, encabezadas por la ministra Claudia Grynszpan, brindaron una conferencia y firmaron el acuerdo -a la distancia- con la Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) para la realización "Argentina Opera Festival - Teatro del Bicentenario", para los meses de septiembre y octubre de 2023. Incluía una gala lírica, capacitaciones y la puesta en escena de dos óperas. El acuerdo, en ese momento, fue valorado por la ministra como "muy importante para San Juan (...) La ópera en la provincia comenzó como un sueño, sin embargo ahora en el interior se pueden ver puestas de prestigio internacional". Sin embargo, a una semana de la fecha fijada para la gran inauguración del festival -que iba a comenzar el 16 de este mes-, la misma funcionaria confirmó a DIARIO DE CUYO que no se realizará este año. La principal causa que esgrimió fue el contexto económico y la suba del presupuesto.



"En el festival de ópera estaba contemplado en el presupuesto anual, por supuesto. Se hizo una primera parte con Eugenio Zanetti, también los acuerdos con el director (NdeR Lorenzo Tazzieri) que venía de Italia, que iba a dirigir la orquesta también, pero dado el contexto de que son muchas intervenciones de personas que vienen del exterior, el presupuesto se veía fuertemente modificado" aseguró Grynszpan, apuntando a que el problema es económico. "Se hizo la primera parte y se pospone la puesta en escena para el año que viene. Habíamos pensado que fuera marzo o abril, pero, bueno, es una sugerencia para el gobierno entrante que determinará si la hace o no. Dado que había que aumentar el presupuesto anual y no estamos en condiciones de hacerlo, porque había que restarle a otras áreas de Cultura y de Turismo, se planteó esta primera parte, el trabajo que hizo Eugenio Zanetti, que queda hecho", agregó en referencia a la adaptación original de las dos óperas que iba a tener el festival Cavalleria Rusticana y Pagliacci.



La primera señal de alarma se encendió hace un mes y medio, cuando la ministra Grynszpan brindó una entrevista en el programa de Radio Sarmiento "Demasiada información", para hablar sobre la próxima Fiesta Nacional del Sol. En esa ocasión se le consultó también sobre otras actividades importantes organizadas por el MTyC, como el festival de ópera puntualmente. En ese momento dijo que no se haría, por ser "muy caro" producir ópera. Desde entonces el asunto se mantuvo en completo hermetismo, hasta que ayer la funcionaria ratificó sus dichos y amplió -también escuetamente- la información a DIARIO DE CUYO.



La dirección artística del Argentina Opera Festival iba a estar a cargo de Tazzieri, cabeza de la organización con la que se firmó el convenio. El maestro digirió el año pasado La Bohème en el TB, y tiene un amplio currículum como difusor de la ópera en el mundo. Consultado por DIARIO DE CUYO sobre si estaba al tanto de los motivos que llevaron a la cancelación del evento, dijo: "Son preguntas que deberían hacer a la dirección del teatro y de la provincia. No tengo información al respecto. Por supuesto queda toda mi disponibilidad y de mi organización para seguir trabajando para que San Juan tenga su propio festival de ópera. Personalmente encuentro que debería ser una prioridad ya que la ciudad tiene un teatro de ópera de gran nivel" cerró el maestro genovés, que contó que se encontraba en Córdoba dirigiendo Cavalleria Rusticana, una de las dos piezas que se mostrarían aquí.



Otro suspendido, otro con menos apoyo

Otro acontecimiento organizado por el MTyC que no se hará es el clásico Concierto de las Américas en el Cerro Alcázar, que había sido pospuesto para octubre. El director de Turismo Roberto Juárez había dicho en LV5 hace unos días que no se haría "por falta de presupuesto". Sin embargo, en charla con este medio, Grynszpan dio otro argumento. "Fue por una cuestión de tiempos, hubo una cadena de situaciones en abril que nos llevó a posponerlo y a esta altura, que estamos cerrando la campaña, el 22 de octubre hay elecciones, tomé la decisión realmente de que sea el próximo gobierno quien decida desarrollarlo y cómo lo decida desarrollar", declaró la funcionaria.



Por otra parte, el festival folclórico San Juan celebra la Cuyanía, que a idea de Rolando García Gómez (actual administrador del Auditorio Juan Victoria) fue organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura, también sufrió el cimbronazo de este año y se quedó sin financiamiento estatal. Por ese motivo, una comisión de artistas tomó la posta y, por ejemplo, hará un show con actuaciones ad honorem este mes (tributo a Buenaventura Luna) para recaudar fondos de cara al Festival, que tendrá lugar en noviembre.



"Nosotros vamos a dar un apoyo mucho menor que en otras oportunidades donde era organizado totalmente por el Ministerio de Turismo y Cultura, con coordinación del Auditorio. En esta oportunidad vamos a acompañarlos, pero ellos (la comisión) lo están generando... A mí me parece una buena mirada sobre cómo sostenerlos (espectáculos privados). Les dije que íbamos a apoyarlos, seguramente será con un poquito más que con el Auditorio. Que ellos hayan salido a sostener este festival me parece fundamental. Lo que se generó, que no lo hizo esta ministra sino que lo hicieron todos los artistas relacionados a la Cuyanía que lo venían realizando, esa decisión de sostenerlo y que no dependa solamente de una decisión política, como lo hemos venido haciendo, es una excelente iniciativa y por supuesto lo vamos a seguir acompañando" dijo Grynszpan.



A modo de balance, la ministra aseguró que "no encuentro cosas que no se hayan realizado por una situación económica, es una cuestión de tiempos. Todo lo que te nombré lleva un tiempo, un proceso y no tiene que ver con una cuestión económica. El balance de gestión es todo, no es una ópera" apuntó, resaltando que la gestión saliente "ha construido algo importante en la cultura de San Juan desde todos los aspectos. Desde los trabajadores, los artistas, las industrias culturales se han posicionado como no se ha hecho en muchos años".