Un Superman que vive en San Juan, un Batman que alquila su batimóvil para hacer unos pesos; o un Flash que trabaja en Once y un ratón Mickey que se queja de no tener casa propia. Ellos son los protagonistas de Monólogos heroicos, el unipersonal de Rodrigo Casavalle que el actor trae a San Juan esta noche, a la Sala Z (21.30 hs, $700).



Casavalle es un actor nacido en Necochea, instalado en Mendoza hace 15 años y la comedia es su motor principal, que desarrolla actualmente en esta obra. "Funciona muy bien en todos lados, incluso en Chile interpretan las tonadas", contó a DIARIO DE CUYO el actor, que hace la salvedad de que no se trata de stand up puro. "Soy actor, no me sentía tan cómodo con el stand up, pero este espectáculo cruza el stand up con el teatro, porque son personajes. No soy yo desde mi persona haciendo stand up sino son ellos", explicó el artista que ya ha estado antes en San Juan con varias de sus obras.



Para hablar de cómo surgió Monólogos heroicos, Casavalle se remonta al nacimiento de su Mickey. "Fue el primero, hace 10 años atrás, tenía una fecha para hacer stand up, lo primero que se iba a hacer en Mendoza, nos convocaban a algunos actores para escribir un monólogo y yo en vez de escribir sobre mí, escribí un personaje que hacia stand up, Mickey. Así surgió, porque después para una gala de unos premios escribí un mini monologuito de cada superhéroe y como funcionó, empecé a desarrollarlos para un espectáculo", contó.



El actor cree que como no es fanático de los personajes que elige, eso le permite abordarlos desde otro costado y "humanizarlos, argentinizarlos".



Aprovechando las características de algunas ciudades y sus costumbres, Casavalle distribuyó sus personajes por la geografía argentina. Superman quedó en San Juan. "Es el más famoso, el que puede hacer todo, entonces quise llevarlo a una provincia cuyana donde se duerme la siesta, todos andan más tranquilos, donde hay viento Zonda y que le hace mal", contó. Mientras que Batman es de Rosario. "Es más agrandado, se las sabe todas, vive afónico por gritar tanto, como se habla en las ciudades grandes" apuntó, mientras que "Flash, es de Morón, era un tipo normal, trabajaba en Once antes de que le cayera un rayo en la nuca. Flash es el más delirante" adelantó el actor que describe que su Mickey "nunca tuvo casa propia y alquiló toda la vida. Es el que tiene cosas para decir en contra de Disney", tiene problemas para jubilarse. El show tiene un quinto participante en escena que hace las veces de presentador y va conectando todo.



El actor ha desarrollado también otros personajes basados en Spiderman, Robin, Capitán América, que alguna vez fueron parte del espectáculo pero ahora están en algunos videos que tiene en sus redes.

BATMAN

Origen: Rosario

Actualmente se encuentra en bancarrota

Alquila el batimóvil para fiestas

Debilidad: Hernia de disco

SUPERMAN

Origen: San Juan

Él no duerme la siesta.

Debilidad: Zonda en altura

Trabaja en la gomería de sus padres.

FLASH

Origen: Es de Morón, Bs. As.

Importa cosas de Paraguay.

Debilidad: Roturas de meniscos.

Trabajó con Luis Miguel.

MICKEY

De Mendoza, por ahora.

No cuenta con casa propia, alquila.

La convivencia con Goofy se torna imposible.