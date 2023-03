Marcelo Tinelli anunció oficialmente su llegada a América como gerente artístico y confirmó también el desembarco de ciclos propios en la grilla del canal de aire, en una entrevista con el programa de la señal "LAM", que conduce Ángel de Brito.



Tras haber sido un emblema de Telefe, pasar fugazmente por Canal 9 y atravesar 17 años como parte de la escudería de eltrece, Tinelli sacude la TV local –de la que es una de sus figuras más relevantes- con su mudanza a América.



Después de firmar su contrato con las autoridades del canal con Daniel Vila a la cabeza, el conductor, animador y empresario terminó de confirmarle a De Brito la vuelta del concurso "Bailando por un Sueño" dentro de "ShowMatch".



"Primero, agradecerle a todos por esta oportunidad. Sinceramente estoy muy contento de estar acá en un canal en el que no había trabajado. Me hablaron muy bien de toda la gente de América", sostuvo el astro de la televisión, y agregó: "Vengo a aprender, a conocerlos a todos de entrada antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística".



Tinelli sostuvo que las "charlas con América vienen desde hace muchos años" pero que estas negociaciones cobraron fuerza a partir de una reunión que tuvo lugar el 10 de enero en su casa en Uruguay: "Ahí empezamos a hablar, hicimos un asado en casa y hubo muy buena onda de todos. Empezamos a conversar para ver si este proyecto podía dar a luz".



"No fue una negociación fácil aunque tampoco fue extremadamente difícil. Creo que después de tantos años de estar acostumbrado a un formato de trabajo, era venir a una casa nueva. Por eso digo es que vengo a aprender", añadió.



Ya en funciones como gerente a cargo de la programación, adelantó que intentará acercar nuevos proyectos y figuras: "No sé si puedo decirlo, pero hay algunas figuras con las que ya he hablado también y que me gustaría tener porque me parece que pueden hacer algo potente acá en América".



"La programación de América está muy bien, el canal está muy bien y viene creciendo todo el tiempo", dijo Tinelli, quien optó por cierta reserva para que no se "pierda algo de magia" hasta los anuncios sobre nuevas figuras en esa pantalla: "También creo que se nos podrían complicar porque hay otros canales que compiten, entonces prefiero guardármelos (los nombres)".



Al ser consultado por el periodista de espectáculos sobre la ruptura con eltrece, donde estuvo 17 años, destacó el "buen laburo hecho" en ese tiempo y explicó que la pandemia terminó por desgastar ese vínculo: "Creo que la pandemia nos cambió a todos y mi último contrato, que fue de tres años, fue un contrato bastante extraño".



"Justo entrábamos en pandemia, después de un 2019 que habíamos terminado con el 'Bailando..' con 15 puntos de rating de promedio todo el año. Al otro año, ya el no haber trabajado, es como cuando venís corriendo una carrera y de repente parás y después te cuesta arrancar otra vez", explicó.



Y agregó: "Al volver con el "Bailando..." en el 2021 sentí que lo tenía que hacer, no te voy a decir obligado pero sí que había que hacerlo por un montón de cuestiones comerciales y de acuerdos. Ya no me sentía cómodo".



Además del regreso de dos de sus más exitosas creaciones, anunció que tiene ganas de encabezar un programa, junto a su primo Luciano "El Tirri", sobre viajes por Argentina y el exterior.



Bajo el nombre de "Bailando 2023", Tinelli volverá a la conducción de un "big show" donde espera contar con el "jurado tradicional" y más recordado por la audiencia, aunque solo esbozó el nombre de su anfitrión de esta noche como integrante de ese cuerpo evaluador.



"Tengo algunas ideas nuevas también porque me parece que hoy es un momento donde no solamente hay que trabajar con la pantalla sino también hacer un 360, una interacción. Me parece que hoy el streaming está muy fuerte, me parece que hay que interactuar con Twitch, YouTube y redes sociales", señaló.



No descartó convocar a ex integrantes de Gran Hermano 2023 como Walter “Alfa” Santiago y Julieta Moggio y hasta habló de una posible alianza con Nicolás Occhiato a través de Luzu TV para darle vida a un virtual "Bailando TV" que transmita en paralelo contenidos del programa.



En cambio, Tinelli descartó retomar el humor en sus programas porque "los tiempos cambiaron totalmente y hay muchas más suseptibilidades. Si yo pusiera hoy al aire a Yayo, por ejemplo, haciendo el cuarteto obrero, directamente vamos presos, no es que nos sacan del aire".