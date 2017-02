Trece mil músicos profesionales fueron los encargados de elegir lo mejor de la industria musical para la 59 edición de los Premios Grammy, que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles. Adele se quedó con los cinco premios en los cuales había sido nominada, relegando a Beyoncé, quien competía en nueve categorías. "La inspiración de mi vida es Beyoncé. Hizo una labor monumental… Algo tan bien concebido, tan hermoso", reconoció Adele al recibir la distinción máxima: Álbum del Año por 25.

Hubo cinco premios póstumos para David Bowie. Diego Torres, más Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur con Illya Kuryaki & The Valderramas, representaron a la música nacional, aunque no pudieron obtener un gramófono en sus respectivas categorías.

Estos son los ganadores de la noche.

Álbum del año



Adele, 25

Beyoncé, Lemonade

Drake, Views

Justin Bieber, Purpose

Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth

Grabación del año



Adelle, Hello

Rihanna con Drake, Work

Beyoncé, Formation

Lukas Graham, 7 years

Twenty One Pilots, Stressed Out

Canción del año



Adele, Hello

Beyoncé, Formation

Mike Posner, I took a pill in Ibiza

Justin Bieber, Love yourself

Lukas Graham, 7 years

Mejor álbum Urbano Contemporáneo



Beyoncé, Lemonade

Gallant, Ology

KING, We Are King

Anderson Paak, Malibu

Rihanna, Anti

Mejor canción de Rock



David Bowie, Blackstar

Radiohead, Burn The Witch

Metallica, Hardwired

Twenty One Pilots, Heathens

Highkey Suspect, My Name Is Human

Mejor actuación de Dúo/Grupo de Pop



Twenty One Pilots, Stressed Out

The Chainsmokers Featuring Halsey, Closer

Lukas Graham, 7 Years

Rihanna Featuring Drake, Work

Sia Featuring Sean Paul, Cheap Thrills

Mejor nuevo artista



Chance the Rapper

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Karen Morris

Anderson Paak

Mejor álbum de Rap



Chance The Rapper, Coloring Book

De La Soul, And The Anonymoys Nobody

DJ Khaled, Major Key

Drake, Views

ScHoolboy Q, Blank Face LP

Kanye West, The Life Of Pablo

Mejor solista de Música Country



Maren Morris, My Courch

Brandy Clark, Love Can Go To Hell

Miranda Lambert, Vice

Carrie Underwood, Church Bells

Keith Urban, Blue Ain't Your Color

Mejor disco de Pop



Adele, 25

Justin Bieber, Purpose

Ariana Grande, Dangerous Woman

Demi Lovato, Confident

Sia, This is acting

​​​​​​​

Mejor álbum Vocal Pop Tradicional



Willie Nelson, Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Andrea Bocelli, Cinema

Bob Dylan, Fallen

Angels Josh Groban, Stages Live

Barbra Streisand, Encore: Movie Partners Sing Broadway

Mejor disco de Dance / Electrónica



Flume, Skin

Jean Michel Jarre, Electronica 1: the time machine

Tycho, Epoch

Underworld, Barbara Barbara, we are facing a shining future

Louie Vega, Louie Vega starring… XXVIII

Mejor actuación solista



Adele, Hello

Beyoncé, Hold up

Justin Bieber, Love yourself

Kelly Clarkson, Piece by piece (Idol version)

Ariana Grande, Dangerous woman

​​​​​​​

Mejor disco de Rock



Cage the Elephant, Tell me I'm pretty

Blink 182, California

Gojira, Magma

Panic at the Disco!, Death of a bachelor

Weezer, Weezer

Mejor disco de Música Alternativa



David Bowie, Blackstar

Bon Iver, 22, A Million

PJ Harvey, The hope six demolition project

Iggy Pop, Post pop depression

Radiohead, A moon shaped pool

Mejor álbum de Rock Urbano Alternativo Latino



iLe, Ilevitable

Illya Kuryaki & The Valderramas, L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)

La Santa Cecilia, Buenaventura

Los Rakas, Los Rakas

Carla Morrison, Amor Supremo

Mejor disco de Pop Latino



Jesse & Joy, Un besito más

Gaby Moreno, Ilusión

Laura Pausini, Similares

Sanalejo, Seguir latiendo

​Diego Torres, Buena vida

Mejor video musical



Beyoncé, Formation

Leon Bridges, River

Coldplay, Up & Up

Jamie XX, Gosh

​OK Go, Upside Down & Inside Out